Nigeria: Wołanie o ochronę chrześcijan, którzy są celem nieustannych ataków

Po ponownym wyborze Muhammadu Buhariego na prezydenta Nigerii różne organizacje wzywają go do zapewnienia ochrony chrześcijanom, którzy są celem nieustannych ataków.

Według powszechnej opinii tej ochrony zawsze brakowało. Arcybiskup anglikański Jos Ben Kwashi powiedział, że „rząd musi wywiązać się ze swojej odpowiedzialności, aby rządzić sprawiedliwie i chronić życie”.

Terroryści z grupy Boko Haram oraz z ludu Fulbe zabili tysiące chrześcijan, a miliony innych zmusili do opuszczenia swoich domów. W ciągu ostatniego roku wzrosła znacznie liczba ataków pasterzy z ludu Fulbe na rolnicze społeczności chrześcijańskie w północnej Nigerii. Ataki te powodują wypieranie chrześcijan z terenów, na których zamieszkują oni od wieków, co rodzi podejrzenie, że są one zaplanowanymi działaniami, służącymi do realizacji tego celu.

Módlmy się o bojaźń Bożą dla prezydenta Buhariego i jego rządu, aby zajęli się tym problemem. Módlmy się, aby prześladowani w Nigerii chrześcijanie oparli się na Skale i Twierdzy, Jezusie Chrystusie, który jest ich prawdziwym obrońcą.

Źródło: Release International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan