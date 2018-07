Nigeria: Chrześcijanie protestują

11 czerwca 2018 r. pięciu młodych chrześcijan zostało uznanych za winnych „zbrodniczej konspiracji i morderstwa”. Skazano ich na karę śmierci przez powieszenie przed Sądem Najwyższym w Joli, Adamawa. Według oskarżenia zabili oni Adamu Bubę z plemienia Fulanów, przywódcę napadu dokonanego na wioskę Kodamun, w przeważającej części zamieszkanej przez chrześcijan. Ataku dokonano w 2016 roku, zaś w zamachu zamordowano 48 osób. Niezależne relacje świadków zaprzeczają tej wersji. Wg nich Buba uciekł, wpadł do rzeki i utonął, ponieważ nie potrafił pływać.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nigerii (CAN) domaga się równego traktowania wszystkich obywateli w związku z wydanymi przez sąd wyrokami śmierci. „Nie popieramy prawa do samodzielnego wymierzania sprawiedliwości”, czytamy w publikacji z 19 czerwca. „Jednakże setki członków naszego kościoła w stanach Południowa Kaduna, Benue, Taraba i Plateau oraz Enugu były i nadal są mordowane dzień po dniu przez przestępców podszywających się pod pasterzy z plemienia Fulani. Do tej pory nie zostali oni złapani i osądzeni. Jesteśmy wstrząśnięci determinacją władz w dążeniu do skazania domniemanych zabójców pasterza z Adamawy”.

Kultura bezkarności całkowicie podważyła zaufanie wielu obywateli do ich rządów i sił bezpieczeństwa. Potępienie pięciu osób z Adamawy w północno-wschodniej Nigerii podsyca i tak już bardzo napiętą sytuację w północnym i środkowym pasie. Po ucieczce wielu chrześcijan z Boko Haramu byli oni i są obecnie głównie atakowani i mordowani przez pasterzy Fulani.

Bezkarność pasterzy Fulani i masakry w stanie Pletau świadczą o braku ochrony chrześcijan.

Podczas morderczych ataków na wioski chrześcijańskie w stanie Płateau w dniach 21-25 czerwca muzułmańscy pasterze bydła zamordowali około 200 osób – w większości chrześcijan. Tysiące chrześcijan musiało uciekać, nie było ochrony żandarmerii ani wojska. W ciągu ostatnich trzech lat członkowie plemienia Fulanów dopuścili się większej przemocy wobec chrześcijan niż Boko Haram. Rzekomy spór o pastwiska jest postrzegany przez analityków, jako część strategii islamizacji regionu, której chrześcijanie powinni ulec.

Amnesty International Nigeria donosi, że do czerwca 2018 roku Fulani, Boko Haram i inne grupy zamordowały w 17 stanach, co najmniej 1813 osób, prawie dwa razy więcej niż w 2017 roku, powiedział Osai Ojigho, dyrektor Amnesty Nigeria: „Obowiązkiem władz jest ochrona ludzi i ich mienia, ale tak się nie dzieje. Kiedy w ostatnim incydencie w Plateau zginęło około 200 osób, nie interweniowały żadne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Należy to zbadać”.

Pomoc dla wysiedlonych chrześcijan w stanie Pletau, pocieszenie i modlitwa dla rodzin dotkniętych tragedią

Open Doors odwiedziło chrześcijan, którzy uciekli przed krwawymi atakami do dwóch obozów dla uchodźców, aby dostarczyć około 3000 chrześcijanom artykułów higienicznych i żywność.

Obecnie Nigeria zajmuje 14 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (w roku ubiegłym: 12).

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Proszę, módlcie się za chrześcijan w Nigerii:

Módl się o pokój dla tego regionu.

Módl się o wytrwałość dla chrześcijan, aby mimo niesprawiedliwości, której doznali, nie uciekali się do zemsty, ale pokładali ufność w Bożej pomocy.

Módl się o położenie kresu dyskryminacji i uciskowi chrześcijan, za którymi często stoją władze i przedstawiciele rządu.

Módl się za pasterzy z plemienia Fulani, aby doszli do poznania prawdy o Chrystusie i odwrócili się od swoich złych dróg.

za Open Doors Polska