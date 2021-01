Nigeria: Ataki i egzekucje w Boże Narodzenie

W Nigerii w okresie Bożego Narodzenia doszło do dwóch oddzielnych ataków, w których życie straciło co najmniej dwanaście osób. W obu przypadkach odpowiedzialność za atak ponoszą ugrupowania islamskich bojowników.

Dokonali ataku

W Wigilię Bożego Narodzenia bojownicy Boko Haram dokonali ataku na chrześcijańską wieś Pemi w stanie Borno, zabijając co najmniej siedem osób. Terroryści wjechali do wsi ciężarówkami i motocyklami, strzelając na oślep. Spalili kilka domów, ośrodek medyczny i budynek kościoła. Co najmniej siedmiu mieszkańców wsi zostało zabitych, a kolejnych siedmiu porwanych, w tym pastor ewangelikalnego kościoła denominacji Church of the Brethren.

Pemi leży około 20 kilometrów od miasta Chibok, w którym sześć lat temu porwano ponad 200 uczennic. Rzecznik regionu Chibok uważa, że wieś Pemi wzięto na cel właśnie z powodu jej chrześcijańskiej populacji. „Od 2018 roku Boko Haram atakuje Chibok dosłownie co dwa tygodnie, zabijając i porywając ludzi” – powiedział Nkeki Mutah. „Chcą zetrzeć Chibok z powierzchni ziemi”.

porwano jedenastu chrześcijan

Inne zajście zanotowano 24 grudnia w mieście Garkida na północnym wschodzie Nigerii, gdzie porwano jedenastu chrześcijan. Jak wskazują raporty, do miasta wjechało pięć pojazdów z rebeliantami, którzy szabrowali, podpalali i strzelali. Następnego dnia opublikowano nagranie wideo z egzekucją pięciu porwanych mieszkańców Garkida.

Do ataku przyznał się odłam Boko Haram, Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). Na umieszczonym w internecie nagraniu, napastnicy ogłaszają: „To ostrzeżenie dla chrześcijan we wszystkich częściach świata i tych w Nigerii”. Tuż przed strzałem, każdy z młodych mężczyzn podawał swoje imię: Uka Joseph, Sunday, Wilson, Joshua Maidugu i Garba Yusuf. Na końcu każdy zadeklarował: „Jestem chrześcijaninem”.

Mając w pamięci odwagę i wierność tych chrześcijańskich męczenników, módlmy się za ich rodziny i przyjaciół przeżywających obecny czas żałoby. Niech życie i słowa młodych mężczyzn staną się dla ich oprawców niemilknącym świadectwem, przynosząc przekonanie o grzechu i ostatecznie prowadząc ich do wiary w Chrystusa. Módlmy się, by nigeryjskie władze podejmowały mądre i zdecydowane działania na rzecz stłumienia potencjalnych, przyszłych ataków, planowanych przez różne grupy militarne, wprowadzając tak potrzebny stan bezpieczeństwa, pokoju i stabilizacji w całym kraju.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan