Nie ma końca działań i restrykcji wobec chrześcijan w Turcji

Jak czytamy w raporcie Aliansu Ewangelicznego w Turcji, w ostatnim roku tureckie służby specjalne zintensyfikowały swoje wysiłki w celu kontrolowania kościołów chrześcijańskich.

Chociaż całkowita liczba przypadków łamania praw człowieka zmniejszyła się, rząd zwiększa presję wobec chrześcijan poprzez odmawianie im prawa wjazdu do kraju i radykalizację szkolnych programów nauczania.

„Znaczący i niepokojący rozwój sytuacji”

W ciągu ostatniego roku agenci tureckiego wywiadu próbowali zwerbować informatorów wśród członków różnych kościołach chrześcijańskich. Tak mówi raport na temat łamania praw człowieka w 2020 roku, opublikowany niedawno przez Alians Ewangeliczny w Turcji.

Do stowarzyszenia należą 182 zbory protestanckie, w większości z Izmiru, Stambułu i Ankary. Raport został opracowany na podstawie relacji chrześcijan, zarówno narodowości tureckiej, jak i uchodźców z zagranicy, mieszkających w miastach we wschodniej i południowo-wschodniej Turcji. Z perspektywy Kościoła jest to „znaczący i niepokojący” rozwój sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba naruszeń praw człowieka znacznie spadła w 2020 r., prawdopodobnie z powodu pandemii COVID-19, dodano w raporcie. Wprowadzenie godziny policyjnej spowodowało, że chrześcijanie stali się mniej widoczni i – do pewnego stopnia – słyszalni.

Rozwijająca się społeczność protestancka nadal jednak spotykała się z ograniczeniami prawnymi i prześladowaniami. Nabycie budynku z przeznaczeniem na cele religijne, jak również szkolenie personelu i pastorów, jest często niemożliwe, ponieważ kościoły nie są w stanie oficjalnie uzyskać statusu miejsca kultu.

Radykalizacja programów nauczania

„Po fali zakazów wjazdu dla zagranicznych protestantów w 2019 roku, teraz wydaje się, że rząd zwiększa presję na tureckie kościoły” – ocenia Michael Bosch, analityk World Watch Research, ramienia badawczego Open Doors.

Ma nadzieję, że w przyszłości chrześcijanie przestaną być „postrzegani jako zdrajcy i kolaboranci z obcymi mocarstwami”.

Niepokoją go jednak ostatnie zmiany w szkolnych programach nauczania. Na początku tego miesiąca Instytut Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej (IMPACT-SE) opublikował raport, w którym zauważa, że tureckie programy nauczania uległy w ostatnich latach radykalizacji.

„Od wprowadzenia pojęcia 'wojny dżihadu', przez gloryfikację islamskiego męczeństwa, po użycie uwłaczającego terminu 'gavur' w stosunku do żydów i chrześcijan (w tym obywateli Turcji), nowy program nauczania jest powodem do niepokoju na wielu poziomach” – napisał w przedmowie do raportu Soner Cagaptay, autor i dyrektor Tureckiego Programu Badawczego w Instytucie Studiów Politycznych na Bliskim Wschodzie w Waszyngtonie.

W swoim najnowszym raporcie Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) zaleciła umieszczenie Turcji na liście obserwacyjnej krajów, które dopuszczają się lub tolerują poważne naruszenia wolności religijnej.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 roku Turcja zajmuje 25 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Protestan Kiliseler Derneği, IMPACT-SE, Open Doors

za Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Turcji:

Módl się za tureckie kościoły chrześcijańskie i, aby mogły prowadzić swoją działalność pomimo nasilających się represji.

Módl się szczególnie o Bożą ochronę i wewnętrzną siłę dla pastorów i przywódców kościołów.

Módl się za rodziny i wspólnoty wypędzonych z kraju chrześcijan, które zmagają się ze stratą i stoją w obliczu wielkich wyzwań.

Módl się, aby wzmożona retoryka przeciwko chrześcijanom w programach nauczania i mediach wzbudziła w ludziach raczej ciekawość niż odrzucenie i aby zainteresowali się oni Ewangelią.

