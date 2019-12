Nic do oclenia – Lidia Czyż

Opis wydawcy: „Nic do oclenia” to już szósta powieść Lidii Czyż wydana przez Wydawnictwo Warto.

Jej bohaterką jest młoda dziewczyna z Teksasu, która dowiaduje się o tym, co dzieje się za żelazną kurtyną. Nie pojmuje, jak to możliwe, że rządy krajów komunistycznych zabraniają swoim obywatelom posiadania Biblii, często nie mają jej nawet duchowni. Choć wie, że to niebezpieczne, postanawia przemycać Biblie z Europy Zachodniej do krajów bloku wschodniego. Kilkakrotnie odwiedza kraje socjalistyczne, w tym Polskę, szmuglując tysiące Biblii ukrytych w tajnych schowkach busa. Przy okazji odnajduje nie tylko swoje powołanie, ale również… wielką miłość.

Historia głównej bohaterki, jak i wszystkie inne wplecione w tę powieść są autentyczne. Zostały spisane m.in. przez pracowników Open Doors, którzy też podsunęli pomysł na tę powieść, pracowników Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego oraz zaczerpnięte z kilku publikacji, a także wielu rozmów przeprowadzonych przez samą autorkę.

O autorce

Lidia Czyż – nauczycielka, współorganizatorka spotkań dla kobiet, żona i matka dwojga dorosłych dzieci, debiutowała w 2013 roku powieścią Mocniejsza niż śmierć. W latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: Narodziny perły, Pozostała tylko nadzieja, Tato! oraz Słodkie cytryny. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język niemiecki i czeski. Jest także autorką artykułów i zbioru opowiadań Gdzie jest Betlejem?.

Dane książki „Nic do oclenia”

Autor: Lidia Czyż

Rok wydania: 2019

Oprawa: miękka

Ilość stron: 356

Wydawca: Wydawnictwo Warto