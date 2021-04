Nepal: Zniszczyli jej Biblię, regularnie bili a ona nadal chodziła do kościoła

Sarita* i jej młodsza siostra Bilhana* były świadkami, jak Jezus uzdrowił chorą psychicznie kobietę. W rezultacie odwróciły się od hinduizmu i przyjęły Jezusa jako swojego Zbawiciela. Rodzina zareagowała na ich nawrócenie gniewem i przemocą.

Nawet po opuszczeniu rodzinnego domu, dziewczęta były nękane i prześladowane. Sarita opowiada o doświadczeniu Bożego bezpieczeństwa w czasie gwałtownych prześladowań.

„Później przestałam czuć ból”

Kiedy rodzina dowiedziała się, że Sarita i Bilhana przeszły na chrześcijaństwo, przemocą próbowali nakłonić je do powrotu do hinduizmu. Zmuszali siostry do przestrzegania rytuałów podczas tradycyjnych świąt hinduistycznych.

Mimo nacisków Sarita i Bilhana nadal chodziły do kościoła. Kiedy krewni przyłapywali je na tym, bili je. Ciała dziewcząt były pokryte siniakami. Krewni zniszczyli ich Biblie. W końcu siostry zostały zmuszone do wynajęcia pokoju i zamieszkania oddzielnie. Niestety nawet tam nie zaznały spokoju. Zostały znalezione przez brata, który wyrzucił wszystkie ich rzeczy na ulicę i zamknął pokój na klucz, aby nie mogły się do niego dostać. Następnie siłą zaciągnął je do domu.

Po pewnym czasie dziewczęta ponownie uciekły z domu, zmuszone do tego biciem i innymi formami przemocy. Dzisiaj mieszkają razem z dala od rodziny. Mimo ciężkich prześladowań mają niezachwianą wiarę.

Sarita mówi: „Kiedy mnie bito, najpierw czułam ból, ale po jakimś czasie nic już nie czułam. Zamiast bólu w sercu odczuwałam pokój i radość. A to dlatego, że Bóg był zawsze przy mnie i pocieszał mnie”. Dodaje: „Bóg poświęcił swojego jedynego Syna za nas i dał nam życie wieczne. Dlatego zawsze jestem gotowa znosić ból zadawany mi ze względu na Chrystusa.

Czuję się szczęśliwa, gdy jestem prześladowana, ponieważ do mnie należy królestwo niebieskie, jak mówi 10 werset 5 rozdziału Ewangelii Mateusza”. Jest tam napisane: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

„Jesteśmy wdzięczne za ludzi, którzy stanęli po naszej stronie”

Sarita i Bilhana pracowały zawodowo, ale po wybuchu pandemii straciły pracę. Z trudem przychodziło im opłacanie czynszu za pokój i zaspokajanie codziennych potrzeb.

Nawet w tej trudnej sytuacji członkowie ich rodziny nie zaoferowali im żadnej pomocy. Open Doors zapewniło im jedzenie i pomogło opłacić wynajem mieszkania.

Sarita mówi: „Przede wszystkim jestem wdzięczna Bogu, który zawsze jest ze mną, a także chcę okazać wdzięczność organizacji, która nam pomogła. W czasie pandemii przeżywałyśmy trudny okres. Członkowie naszej własnej rodziny odwrócili się od nas, gdy nie miałyśmy źródła dochodu. Nie okazali nam litości.

Ale Bóg, który jest zawsze wierny, nie zawstydził nas. Przemawiał do ludzi z organizacji i błogosławił nas przez nich. Dlatego składam Bogu dziękczynienie. Jestem również wdzięczna ludziom, którzy stali przy nas i modlili się za nas”.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za Saritę i Bilhanę:

Podziękuj Jezusowi za silną wiarę sióstr i Boży pokój, który wypełnił ich serca, kiedy doświadczały największych prześladowań.

Módl się, aby Pan Bóg nadal okazywał im swoją troskę i pomoc; módl się również za innych byłych hindusów, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Módl się za rodzinę Sarity i Bilhany, a szczególnie za ich brata, aby Bóg otworzył ich oczy na swoją łaskę i prawdę.

Módl się o Kościół Jezusa Chrystusa w Nepalu, aby Boży Duch nadal potężnie w nim działał i aby pomimo prześladowań potrafili nieść Ewangelię wielu ludziom.

za Open Doors

Inne: Wzrasta liczba chrześcijan w Nepalu