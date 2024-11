Najnowsze wiadomości o pastorze Raymondzie Koh

13 lutego 2017r. pastor Raymond Koh został porwany. Jego żona Susanna niestrudzenie szuka odpowiedzi na pytania związane ze zniknięciem męża. W 2020r. złożyła pozew przeciwko malezyjskiemu rządowi zarzucając mu zaniedbania związane z wyjaśnieniem porwania męża. Aby wykazać, że zaginięcie pastora Koha jest przedmiotem dochodzenia, malezyjski rząd utworzył specjalną grupę zadaniową, która miała rozwiązać tę sprawę. Jednakże, władze odmówiły ujawnienia wyników dochodzenia twierdząc, że sprawa ma związek z tajemnicą państwową. Sędzia prowadzący sprawę Susanny nie zgodził się z założeniami rządu malezyjskiego i nakazał udostępnienie dokumentacji postępowania. Jednakże kiedy Susanna otrzymała kopie dokumentów, były one pokryte znakami wodnymi, które zniekształcały zdjęcia, a także sprawiały, że znaczna część tekstu była nieczytelna.

Prawnicy ponownie zwrócili się do sędziego z wnioskiem o udostępnienie oryginalnych, nieuszkodzonych materiałów.

25 września urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłosili, że udostępnią wszystkie dokumenty. Według ostatnich doniesień, Susanna otrzymała oryginalną dokumentację, jednakże ani ona ani jej prawnicy nie skomentowali jej treści. Problematycznym zagadnieniem jest fakt, że raport został sporządzony przez grupę odpowiedzialną przed rządem, który kontrolował również specjalną komórkę policji monitorującą służbę pastora Raymonda przed jego zaginięciem. Susanna uważa, że to właśnie policja jest odpowiedzialna za porwanie jej męża. Słusznym jest pytanie Todda Nettletona z Voice of the Martyrs USA: „Ile tak naprawdę jest prawdy w tym raporcie?”

Sprawa Susanny przeciwko rządowi Malezji trwa. W czasie trwania tego żmudnego procesu, módlmy się, aby prawda na temat zaginięcia pastora Raymonda mogła zostać ujawniona. Módlmy się, aby Susanna i reszta jej rodziny przetrwała ten czas niepewności. Prośmy Pana, aby wspierał ich swoim pokojem, miłością, siłą i nadzieją. Chrześcijanie w Malezji mierzą się z wieloma wyzwaniami. Prośmy, aby ci którzy poszli za Jezusem, mogli otrzymać z Nieba nieustanne wsparcie, siłę i mądrość, która pozwoli im wytrwać w czasie prześladowań.

Źródło: VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan