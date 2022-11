Małe dzieci mają świetną pamięć i szybko przyswajają nowe rzeczy. Dlatego już od najmłodszych lat warto napełniać ich umysły Bożym Słowem. Książeczka Moje pierwsze wersety biblijne będzie świetną pomocą w budowaniu wiary maluchów. Zawiera dziesięć ważnych wersetów z Pisma świętego, które pokażą dziecku prawdziwą naturę Boga i to, że zawsze jest On blisko nas. Kolorowe ilustracje dostosowane do wrażliwości dzieci z pewnością zaciekawią najmłodszych odbiorców, a przede wszystkim pomogą im zrozumieć i zapamiętać prezentowany werset. W ten sposób zainspirujemy je do poznawania Biblii i odkrywania prawd Bożego Słowa w całym ich dalszym życiu.

Książeczka przeznaczona jest do czytania z dziećmi, warto więc w tej wspólnej lekturze pamiętać o następujących rzeczach:

Zadbaj o dobrą atmosferę. Poświęć dziecku całą swoją uwagę: niech czas, który przeznaczacie na lekturę, będzie przyjemny, tak, aby w przyszłości dziecko samo chciało sięgać po Słowo Boże.

Wyjaśnij werset. Krótko objaśnij trudne słowa lub pojęcia, posługując się przykładami z życia dziecka.

Pomóż dziecku odkryć znaczenie wersetu dla jego życia. W ten sposób będzie wiedziało, jak ma zastosować w swoim codziennym życiu to, o czym mówi dany werset, i zrozumie, co Bóg chce do niego powiedzieć.

Odszukaj dany werset w Biblii. Dzięki temu dziecko przekona się, że w pełnej wersji Biblii są te same wersety, a to może zachęcić je do czytania Bożego Słowa w dorosłym życiu.

Dane książki:

Tytuł: Moje pierwsze wersety biblijne

Ilustracje: Andrzej Chalecki

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

Format: 225 x 225 mm

Oprawa: zeszytowa

Liczba stron: 20

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7829-348-4

WERSETY BIBLIJNE ZACZERPNIĘTO Z NOWEGO PRZEKŁADU DYNAMICZNEGO (NPD)