Modlitwa może dokonać tego, co Bóg może dokonać.

Ten wspaniały podręcznik, zainspirowany filmem braci Kendrick’ów War Room: Siła modlitwy, twórców takich bestsellerów jak Miej odwagę kochać oraz The Resolution for Men ma pomóc każdemu, niezależnie od wieku, stać się człowiekiem potężnej i skutecznej modlitwy.

Modlitwa jest bitwą zawiera biblijne przykłady, a także osobiste świadectwa; wyjaśnia podstawy skutecznej modlitwy, zachęca czytelnika do bliższej relacji z Bogiem, pokazując zarazem, jak rozwinąć określone strategie modlitewne.

Modlitwa powinna stać się Twoim pierwszym, a nie ostatnim, planem ataku w każdej życiowej bitwie. Jeśli chcesz chodzić w większym zwycięstwie, jednocześnie regularnie doświadczając odpowiedzi na swoje modlitwy, pora żebyś wszedł w interakcję z Bogiem na znacznie głębszym poziomie.

Cechy Produktu

Autor: Alex Kendrick

Okładka: miękka

Format: 135×205 mm

Liczba stron: 312

Rok wydania: 2017

Tytuł: Modlitwa Jest Bitwą – War Room

Wydawca: Wydawnictwo Szaron