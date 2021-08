Mjanma: Radość wśród chrześcijan i zdumienie wśród buddystów

Kiedy mnich zauważył pastora Lwina*, który pił herbatę z panem Naing*, krzyknął: „Co ty tu robisz?”. Obecność chrześcijańskiego pastora na terenie „jego” szkoły rozwścieczyła go do tego stopnia, że rzucił w pastora Lwina czajnikiem z wrzącą wodą.

Uderzony czajnikiem z gorącą wodą

W czasie, gdy Mjanma pogrąża się coraz bardziej w chaosie po przewrocie wojskowym, do którego doszło w lutym tego roku, tamtejsi chrześcijanie nadal modlą się o swój kraj i docierają do swoich rodaków z przesłaniem pojednania w Jezusie Chrystusie.

Jednym z niosących przesłanie Bożej miłości jest pastor Lwin, w przeszłości buddysta, który mieszka i pracuje w rejonie zdominowanym przez buddyzm. W czerwcu Lwin odwiedził buddyjskiego znajomego pana Nainga, który pracuje w szkole. Przy herbacie mężczyźni prowadzili ożywioną rozmowę.

W pewnym momencie do ich pokoju przyszedł mnich odpowiedzialny za szkołę. Był rozdrażniony, ponieważ głośna rozmowa zakłóciła jego sen. Rozwścieczony zaczął rozbijać przedmioty znajdujące się w zasięgu jego ręki, a w końcu rzucił gorącym czajnikiem w pastora Lwina. Na szczęście gorąca herbata nie spowodowała poważniejszych obrażeń, ale poszkodowany musiał skorzystać z pomocy lekarskiej.

„Nie chcę się mścić”

Wkrótce po tym zajściu pastor Lwin złożył skargę na agresywnego mnicha u przełożonego klasztoru oraz lokalnych władz, mając nadzieję, że dzięki temu w przyszłości zmniejszy się liczba przypadków złego traktowania chrześcijan. Chrześcijanie w Mjanmie, gdzie większość stanowią buddyści, często doświadczają prześladowań i nękania ze strony buddyjskich mnichów.

Pastor Lwin jakiś czas przed atakiem uczestniczył w szkoleniu, którego głównym tematem było przygotowanie na prześladowania. Takie szkolenia Open Doors organizuje w Mjanmie i wielu innych krajach.

Kilka dni po tym incydencie pan Naing zadzwonił do pastora Lwina i powiedział mu, że mnich, który go zaatakował, otrzymał naganę. Mnich przeprosił także pastora za swoje zachowanie. Kiedy przełożony mnicha zapytał Lwina, jaką karę powinien ponieść, ten odpowiedział: „Nie chcę się mścić”. Jego gotowość do wybaczania i okazywania wyrozumiałości przyniosła mu szacunek i uznanie mnichów oraz innych chrześcijan.

„Biblia uczy mnie, jak odpowiadać na prześladowania”

Kiedy Min Naing*, partner Open Doors, zapytał pastora Lwina, dlaczego zareagował w ten sposób, pastor Lwin odpowiedział:

„Biblia uczy mnie, jak odpowiadać na prześladowania. Ponadto jestem liderem wspólnoty i rozumiem, że odwet byłby niewłaściwy. W tym przypadku czułem, że mnich zachował się w ten sposób, ponieważ nie zna Jezusa. Przebaczyłem osobie, która mnie zaatakowała, ponieważ nie zna Boga. Mam wrażenie, że ten człowiek nie wiedział, że czyni źle i nie potrafił zapanować nad swoimi emocjami”.

*Imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan w Mjanmie!

Podziękuj za zachowanie pastora Lwina, a szczególnie za jego gotowość do przebaczenia.

Módl się, aby jego przykład sprawił, że wielu buddystów będzie zaciekawionych i zechce dowiedzieć się więcej o Bogu chrześcijan.

Módl się o zakończenie wojny domowej w Mjanmie.

Módl się, aby wszyscy chrześcijanie w Mjanmie podążali za przykładem Jezusa i nieśli pokój, który jest tak bardzo potrzebny w cierpiącym z powodu rozłamu kraju.

