Meksyk: chrześcijańskie rodziny odcięte od wody za prowadzenie w domu nabożeństw

Dwie chrześcijańskie rodziny z meksykańskiego stanu Hidalgo dostają groźby od swoich sąsiadów z powodu prowadzenia nabożeństw w domu krewnego.

Grzywna

Według relacji Christian Solidarity Worldwide (CSW), dwóm rodzinom, które należą do Pierwszego Kościoła Baptystycznego z pobliskiego miasta, grożono odcięciem podstawowych mediów. Rodziny mogą też zostać wykwaterowane ze społeczności, jeśli nie zapłacą reszty grzywny, nałożonej w styczniu 2020 roku w ramach porozumienia pozaprawnego.

Groźby pojawiły się w czasie spotkania z liderami lokalnej społeczności, którzy nie pozwolili chrześcijanom wypowiedzieć się w swojej obronie.

Rodziny protestanckie w tej części Meksyku przez ponad dwa i pół roku musiały żyć w ciągłym napięciu po tym, gdy w styczniu 2019 roku wielu wierzących zmuszono do podpisania porozumienia oznaczającego wyrzeczenie się wiary. Porozumienie podpisało osiem rodzin; odmówiły dwie: Cruz Hernandez z żoną Marią Franciscą Martinez Hernandez i Santiago Hernandez z żoną Angeliną Martinez Hernandez.

W wyniku odmowy, na ponad rok zablokowano im dostęp do podstawowych usług, w tym wody, odprowadzania ścieków i rządowych programów socjalnych. W końcu, zmuszono ich do podpisania porozumienia pozaprawnego, w którym wierzący wyrzekli się prawa do prowadzenia nabożeństw religijnych – podaje CWS.

W ramach porozumienia, meksykańskie władze stanowe zapłaciły część nałożonej na każdą rodzinę bezprawnej grzywny w wysokości 57 700 meksykańskich pesos (około 2 905 dolarów amerykańskich). Mimo to, na kilku kolejnych spotkaniach w 2020 roku i 2021 roku, rodzinom nadal grożono przymusowym wykwaterowaniem.

Wysokość grzywny podobno zależy od kosztów nałożonych przez liderów społeczności, którzy chcą powstrzymać wszelkie dochodzenie w sprawie przestępstwa lub złamania praw człowieka w tej sytuacji.

Porozumienie pozaprawne

Porozumienia pozaprawne często stosowane są w Meksyku zamiast właściwych mechanizmów prawnych, gdy dochodzi do łamania praw mniejszości religijnych. Te porozumienia najczęściej podtrzymują stanowisko większości i często otwierają drogę do dalszych ograniczeń wolności religii lub przekonań – informuje CWS.

Według CWS, jeśli gubernator stanu Hidalgo odmówi interwencji, pomocy wspomnianym rodzinom będzie mógł udzielić rząd federalny.

„CWS wzywa gubernatora stanu Hidalgo, Omara Fayada Menesesa, i dyrektora spraw religijnych w Hidalgo, Ivana Huescę, do interwencji w La Mesa Limantitla w trybie pilnym” – powiedziała dyrektor rzecznictwa CWS, Anna-Lee Stangl. „Jeśli rząd stanowy odmawia ochrony praw mniejszości religijnych, rząd federalny musi interweniować”.

„Rząd, zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym, musi zająć się kulturą bezkarności, która pozwoliła, by naruszenia takie jak te zbyt długo przechodziły niesprawdzone” – dodała. „Rząd musi zapewnić, by rodziny takie jak rodzina pana Cruza Hernandeza i pana Santiago Hernandeza, miały swobodę praktykowania każdej dowolnie wybranej religii lub przekonań, bez zmuszania do płacenia bezprawnych grzywien lub mierzenia się z presją wyparcia się swoich przekonań pod groźbą czynności karnych, łącznie z odcięciem podstawowych usług i przymusowym wykwaterowaniem”.

Autor: zespół CBN News

Źródło: CBN News

