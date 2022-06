Meksyk: Chrześcijanie karani za odmowę uczestnictwa w święcie

Czwarty rok z rzędu chrześcijanie z kościoła prezbiteriańskiego Alfa i Omega w Nueva las Tacitas w stanie Chiapas są zmuszani do uczestnictwa w święcie religijnym pod karą grzywny, nakładaną przez liderów wsi. Co roku, 3 maja, mieszkańcy regionu obchodzą święto Santa Cruz. Święto ma synkretyczny charakter, obejmując wierzenia kościoła rzymsko-katolickiego i tradycyjnych religii plemiennych.

Karani za odmowę

W minionych latach sześć rodzin z kościoła prezbiteriańskiego było karanych za odmowę uczestnictwa w obchodach. Jako żyjący w biedzie, chrześcijanie nie byli w stanie zapłacić grzywny w wysokości 300 MXN (około 70 zł) na rodzinę.

W ostatnim roku ich kościół rozrósł się, przyjmując 16 rodzin, a grzywna, jaką nakazano im płacić, również wzrosła do 500 MXN (około110 złotych). Jeśli rodzina nie dokona wpłaty, wieś odcina jej dostęp do wody. W przeszłości, niektóre rodziny nie miały wody przez pięć miesięcy, do czasu zebrania wymaganej kwoty.

Pastor Miguel Gomez Perez potwierdził, że lokalne władze mają listę nazwisk członków kościoła, którzy otrzymali nakaz zapłaty grzywny. Nałożone opłaty służą finansowaniu zaopatrzenia na święto, w tym napojów alkoholowych.

W podobnej sytuacji znajdują się chrześcijanie na wszystkich obszarach południowego Meksyku, czasem wyrzucani ze swoich domów lub zatrzymywani przez miejscowych liderów.

Módlmy się…

Chwalmy Boga za Jego działanie w życiu rozwijającej się społeczności wierzących w Chiapas.

Pamiętajmy o nich w modlitwach, gdy walczą o zachowanie niewzruszonej wiary we wrogim środowisku.

Mimo wyzwań, niech reakcje tych wierzących i ich niezachwiane przekonania służą jako świadectwo, aby kolejni członkowie ich społeczności składali swoją wiarę w Chrystusie.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, Christian Post

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

