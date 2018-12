Czy dasz radę odpowiedzieć na te pytania?

Jakie były pierwsze słowa wypowiedziane do Mojżesza przez Boga?

Ile ważyły po obcięciu włosy Absaloma?

Z jakiej okazji dzieci Hioba lubiły urządzać uczty?

Co było owinięte wokół głowy Jonasza, kiedy był w brzuchu wielkiej ryby?

Mega quiz biblijny Stary testament zawiera ponad 3800 pytań ułożonych w kolejności poszczególnych ksiąg Starego Testamentu. Na każdy z dziewięciuset dwudziestu dziewięciu rozdziałów Starego Testamentu przypada co najmniej jedno pytanie.

Jeśli kochasz Biblię, ta książka jest dla Ciebie. Możesz odpowiadać na pytania samodzielnie, możesz też zaprosić do wspólnej zabawy swoją rodzinę, przyjaciół, członków kościoła lub grupy modlitewnej. Im lepiej poznajesz Słowo, tym lepiej przychodzi Ci jego zrozumienie. Im lepiej rozumiesz Słowo, tym mocniej ukorzenia się ono w twoim sercu.

O autorze

TROY SCHMIDT jest producentem teleturnieju The American Bible Challenge, pracował przy zwiastunie programu oraz przy wszystkich jego seriach. Napisał serię krótkich, bazujących na teleturnieju nabożeństw dziennych o tytule The American Bible Challenge Daily Reader, Volume 1, stworzył także grę planszową opartą na tym samym programie. Troy mieszka razem ze swoja żoną Barbie w Windermere na Florydzie, gdzie jest pastorem kościoła First Baptist Church of Windermere.

Dane techniczne

Autor: Troy Schmidt

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON