Jak samodzielnie przeprowadzić domowe renowacje? Książka Meble od nowa Małgorzaty Budzich dostarcza odpowiedzi!

Świat powraca do starych mebli. W wielkim stylu wracają komody, krzesła i fotele z lat 60. Z wiejskich strychów, pchlich targów i śmietnikowych wystawek meble znikają jak świeże bułeczki, a internet pęka w szwach od twórczych projektów.

Masz dosyć seryjnych mebli i szukasz czegoś, co nada indywidualny charakter twojemu wnętrzu? A może od pewnego czasu myślisz o samodzielnym odnawianiu mebli, ale nie wiesz, od czego zacząć? Książka Meble od nowa jest dla ciebie!

Dowiesz się, jakie narzędzia są naprawdę potrzebne i jak nie wydać na nie dużo. Przekonasz się, że tapicerowanie nie jest wcale takie trudne. Poznasz stolarskie receptury i zaskakujące triki, a przede wszystkim odnajdziesz w sobie moc i pasję tworzenia. Zyskasz nie tylko solidne podstawy w temacie oczyszczania, dekorowania i zabezpieczania mebli, ale dowiesz się także:

• dlaczego w odnawianiu mebli tak ważne jest żelazko?

• po co ci orzechy włoskie do renowacji blatu?

• jaką rolę w naprawie mebli mogą odegrać pałeczki do sushi?

Dołącz do grona ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie staroci!

Dane książki:

Tytuł: Meble od nowa. Domowe renowacje

Autor: Małgorzata Budzich

Pierwsze wydanie: 2019-09-02

Liczba stron: 356

Wydawnictwo: Znak literanova