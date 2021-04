Listy do dzieci – C.S. Lewis

W niniejszej książce czytelnicy odnajdą nową cechę szczególną legendarnego uczonego i pisarza. W listach C.S. Lewis dzielił się ze swoimi młodymi wielbicielami uczuciami na temat szkoły (nie znosił matematyki), pisania, zwierząt. Udzielał mądrych, choć żartobliwych, porad swoim chrześniakom. Opowiadał też oczywiście o magicznym świecie, jaki stworzył w Opowieściach z Narnii – serii książek dla dzieci, która zalicza się do wielkiej klasyki wszechczasów.

To, co wyłania się z tej uroczej kolekcji Lewisa, to jego rozumienie dzieciństwa i szacunek, jakim darzył swoich młodych czytelników. Jak sam kiedyś powiedział: „Nie sądzę, by wiek miał tak duże znaczenie, jak ludzie myślą. Częściowo nadal czuję się na dwanaście lat, a częściowo czułem się na pięćdziesiąt, gdy jeszcze miałem dwanaście”.

„Listy do dzieci” zachwycą i oczarują wielbicieli Narnii i czytelników C.S. Lewisa w każdym wieku.

Dane książki:

Tytuł: Listy do dzieci

Autor: C.S. Lewis

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Rok wydania: 2021