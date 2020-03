Legendarna piosenkarka chrześcijańska Sandi Patty zarażona COVID-19

Gdy niedawna wiadomość o chorobie Toma Hanksa i jego żony Rity Wilson pokazała, że nikt nie jest odporny na COVID-19, teraz pojawiły się informacje, że koronawirusa wykryto też u chrześcijańskiej piosenkarki Sandi Patty, pięciokrotnej laureatki nagród Grammy.

Rzecznik Patty powiedział CBN News, że piosenkarka jest w stanie stabilnym i przebywa na domowej kwarantannie.

Na krótkim nagraniu video, umieszczonym na Facebook’u we wtorek 17 marca, Patty mówi, że poprzedniego dnia była badana na obecność COVID-19 i właśnie otrzymała telefon z departamentu zdrowia z potwierdzeniem diagnozy.

Piosenkarka przyznała, że przez dwa tygodnie nie czuła się dobrze.

„Podróżowałam, a gdy 7 i 8 marca skończyłam trasę, wróciłam do Oklahoma City i faktycznie od tamtej pory nie było mnie w domu” – wyjaśniła. „W tygodniu z reguły jestem w Crossings Community Chruch i pracuję z wieloma osobami”.

„Gdy mój stan się ujawnił, jestem wdzięczna, że nie stykałam się z nikim w Crossings” – powiedziała. „Byłam tylko z moim bardzo ekstrawertycznym mężem, który świetnie sobie radzi z moim introwertycznym ego. Po prostu oglądamy telewizję i dużo śpimy”.

„Oto, co chcę wszystkim powiedzieć: to nie jest fałszywa wiadomość. To prawda” – oznajmiła piosenkarka swoim fanom. „Dzieje się ze mną dokładnie to, o czym mówią. I musimy potraktować to poważnie. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że Don i ja sami podchodzimy do tego poważnie, bo gdy podejmujemy właściwą decyzję o objęciu się kwarantanną, nie tylko chronimy samych siebie i myślimy o sobie, ale to decyzja właściwa dla wszystkich”.

„Po drugie, jestem naprawdę wdzięczna, że mamy kościół, który postanowił, że nadal możemy mieć społeczność online” – powiedziała Patty. „Dlatego spotykamy się online, zamiast w niedzielę i środę licznie schodzić się razem”.

Chrześcijańska piosenkarka przypomniała też wszystkim, by „wykonywali swoją część”.

„Więcej w najbliższych dniach” – powiedziała. „Będę was informować, jak się czujemy i w ogóle. Ale wykonujcie swoją część. To wszystko, co możecie zrobić. Nie możemy zrobić niczego za innych, ale możemy wykonać swoją część. Dlatego wykonujcie swoją część. To mądre. Bóg dał nam wiarę, ale dał nam też mądrość. A zatem, czas skorzystać z tej mądrości”.

Kończąc, Patty przypomniała fanom: „Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Modlę się, byście mogli zobaczyć wszystkie te aspekty Boga”.

Jako laureatka czterdziestu nagród Dove, Sandi Patty to najczęściej nagradzana wokalistka w historii współczesnej muzyki chrześcijańskiej. W 2004 roku znalazła się w gronie gwiazd Gospel Music Hall of Fame, a w 2007 roku otrzymała tytuł Indiana Living Legend. Poza nagrodami Grammy, Patty zdobyła też cztery Nagrody Muzyczne Billboardu i nagrała ponad 30 płyt, w tym trzy platynowe i pięć złotych. Znana jest po prostu jako „Głos”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News