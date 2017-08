Łaska jest silniejsza – Kyle Idleman

„Nim dotrzesz do końca tej książki, zobaczysz łaske w całkiem inny sposób niż dotychczas – na nowo przyjrzysz się kochającemu Bogu. Daj się przekonać!” – Max Lucado, autor książek „GRACE” i „In the Grip of Grace”

Żaden grzech nie jest tak wielki, żadne zgorzknienie tka głębokie, aby łaska Boża nie mogła odmienić ludzkiego serca i napisać naszej historii na nowo. A jednak tak ciężko nam ją zrozumieć.

To nie ma sensu.

To niesprawiedliwe.

Nie da się odkupić tego, co zrobiłem.

Nie ma chyba nic równie trudnego do wyjaśnienia jak Boża łaska. Najlepszym sposobem – prawdopodobnie jedynym – aby ja pojąć, jest doświadczenie jej. W książce „Łaska jest silniejsza” autor, pastor Kyle Idleman, prowadzi nas ku odkryciu świadomości, że łaska jest większa i silniejsza niż nasze błędy, porażki, pragnienie zemsty czy sytuacja pozornie bez wyjścia. Poprzez wspaniałe historie osób, które doświadczyły łaski, ta książka pomoże Ci pojąć, czym ona właściwie jest. Nawet jeśli chrześcijanie w twoim otoczeniu nie potrafią jej okazywać.

„Łaska to mój ulubiony temat, a Kyle Idleman w swojej nowej książce porusza go w całkiem inny sposób niż dotychczas, okraszając go wciągającymi historiami i spostrzeżeniami. Nie ma nic większego i wspanialszego niż łaska. Ciesz się nią, żyj w niej i dziel się nią!” – Lee Strobel, nagradzany autor książki „The Case for Grace”

Kyle Idleman jest pastorem w Kościele Chrześcijańskim Southeast w Louisville w stanie Kentucky – jest to piąty największy kościół w Ameryce. Tam co tydzień naucza ponad 20 tysięcy wiernych. Jest autorem bestsellerowej, nagradzanej książki „Więcej niż fan”, a także takich pozycji, jak „zasada AHA” czy „Koniec mnie”. Często występuje na krajowych konferencjach i gości w licznych kościołach. Kyle i jego żona DesiRae mają czworo dzieci i mieszkają na farmie.

Rekomendacje:

Przy książkach Kyle’a Idlemana nie sposób się nudzić. Wręcz przeciwnie, zawsze prowokuje, stawia wyzwania, budzi ekscytację. Nim dotrzesz do końca tej książki, zobaczysz łaskę w całkiem inny sposób niż dotychczas – na nowo przyjrzysz się kochającemu Bogu. Daj się przekonać!

Max Lucado, autor książek „GRACE” i „In the Grip of Grace”

Łaska to mój ulubiony temat, a Kyle Idleman w swojej nowej książce porusza go w całkiem inny sposób niż dotychczas, okraszając go wciągającymi historiami i spostrzeżeniami. Nie ma nic większego i wspanialszego niż łaska. Ciesz się nią, żyj w niej i dziel się nią!

Lee Strobel, nagradzany autor książki „The Case for Grace”

Kyle Idleman to wspaniały autor. Otwierając swoje serce oraz Boże Słowo, dzieli się historiami, które są jednocześnie wzruszające i znaczące; z zadziwiającą otwartością przyznaje się do swoich słabości. Jego lekko drwiące poczucie humoru tylko wzbogaca tekst, nie odciągając jednak czytelnika od najważniejszego przesłania. „Łaska jest silniejsza” inspiruje, pokazuje ścieżkę do wolności poprzez wspaniały dar łaski dany nam przez Boga. Byłam nią zachwycona!

Liz Curtis Higgs, autorka bestsellerowej książki „Bad Girls of the Bible”

Jako naśladowca Jezusa nie mogę nie być fanem Kyle’a Idlemana. Wydaje się, że żywi się i oddycha pasją i pragnieniem głębokiej więzi z Bogiem. Taki rodzaj relacji nie ma prawa bytu, jeśli ograniczamy Bożą łaskę zaledwie do tego, co uczynił, aby nas zbawić. Relacja ta może zaistnieć tylko wtedy, kiedy pozwalamy, aby Jego łaska przeniknęła do wszystkich stref naszego życia, nawet tych najbardziej zagmatwanych i grzesznych, i stała się czymś, co definiuje nas i nasze relacje z innymi ludźmi. Książka Kyle’a uczy jak to zrobić.

Dr Tim Kimmel, autor książek „Grace Based Parrenting” i „Grace Filled Marriage”

Książki Kyle’a Idlemana nigdy nie przestają mnie inspirować. Pisze odważnie, przekazując biblijne prawdy w przekonujący, świeży sposób! Kyle stawia nam wyzwanie – chce, abyśmy nie tylko doświadczali łaski, ale także upewnili się, że doświadczy jej każdy, kogo spotykamy na swojej drodze. Jego mądry, prosty przekaz zmotywuje Cię i zachęci, abyś żył życiem godnym Twojego powołania. Gorąco polecam!

Chip Ingram, autor książki „Grace: Experiencing God’s Generosity”

Dane książki

Łaska jest silniejsza

Autor: Kyle Idleman

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON