Laos: Trudny rok dla chrześcijan dobiega końca

W ciągu tego roku doszło do licznych ataków na chrześcijan w Laosie. Wiele z nich dopiero teraz trafiła do wiadomości publicznej. Są one dowodem na to, że sytuacja społeczności chrześcijańskiej znacznie się pogorszyła. Poniżej opisujemy kilka tegorocznych incydentów.

Policjant podburza wioskę przeciwko chrześcijanom

Na południu kraju pewien kościół domowy zorganizował konferencję. Na miejscu zgromadzenia pojawił się funkcjonariusz policji, który wręczył liderom kościoła dokument i nakazał, aby podpisali go wszyscy uczestnicy konferencji. Osoby, które miałyby go podpisać, deklarowały, że wyrzekają się wiary w Jezusa Chrystusa i nigdy więcej nie będą spotykać się w kościele. Nikt z obecnych nie podpisał deklaracji. Policjant wpadł w złość i obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniemożliwić chrześcijanom dalsze spotykanie się w ramach kościoła domowego.

W tym celu poinstruował mieszkańców wioski, aby utrudniali życie zborowi. Ludzie zaczęli regularnie obrzucać domy chrześcijan kamieniami lub strzelać do nich z procy, zabierali ich motocykle i nękali ich na wiele różnych sposobów. Niektórzy członkowie społeczności zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i zamieszkania na polach ryżowych. W wyniku tego incydentu ucierpiało sześć rodzin.

Tajemnicza śmierć w lesie

Sone* uwierzył w Jezusa dzięki cudowi uzdrowienia. Opowiadał o tym, co mu się przydarzyło innym ludziom w wiosce. Kiedy w rezultacie trzy rodziny uwierzyły w Jezusa Chrystusa, pozostali mieszkańcy wioski zaczęli go obrażać i otwarcie okazywać swoją niechęć. 7 maja Sone nie pojawił się na nabożeństwie, co było dla niego bardzo nietypowe. Kilka godzin później jego ciało znaleziono pod drzewem w lesie. Mieszkańcy wioski powiedzieli, że spadł z drzewa podczas polowania i zmarł. Przywódcy kościoła, którzy zebrali ciało Sone i przygotowali je do pochówku, mieli inne zdanie. Biorąc pod uwagę liczne siniaki i dziurę z tyłu głowy, są przekonani, że Sone został zamordowany.

Groźby śmierci od policji

W pierwszym tygodniu lutego 2023 r. gubernator powiatu poinformował jedna ze wspólnot, że ich kościół ma zostać zamknięty, a budynek zostanie przekazany na potrzeby społeczności wiejskiej. Jednak chrześcijanie nadal odprawiali tam swoje nabożeństwa, a przywódcy kościoła i pastor Nasay* niezmiennie odmawiali podpisania oficjalnego nakazu przekazania budynku. Kilka tygodni później do wioski przybyły dwie ciężarówki z żołnierzami, buddyjskimi mnichami i gubernatorem. Pastor Nasay został wezwany do budynku lokalnego urzędu. Jednak po tym, jak odmówił podpisania dokumentu w obecności gubernatora, ten zaczął mu grozić i oświadczył: „Chrześcijaństwo nie jest naszą religią i powinniśmy zachować buddyzm jako naszą religię narodową. Powinieneś wyrzec się swojej wiary i zamknąć kościół”. Jeden z policjantów krzyknął do pastora: „Jeśli nie wykonasz rozkazu, bądź ostrożny. Twoja córka jest jeszcze młoda. Być może wkrótce będzie musiała żyć bez ciebie. Nie boisz się?” Członkowie kongregacji martwią się o pastora i proszą go, by na siebie uważał i nigdy nie oddalał się z wioski bez towarzystwa innych ludzi.

Rodzina pozbawiona domu

Aneing* uwierzyła w Chrystusa w 2021 roku. Od tego czasu z entuzjazmem dzieli się Ewangelią z innymi i przekonała trzy rodziny, aby poszły za Jezusem. Jedna z tych rodzin została wypędzona ze swojej wioski na początku września 2023 roku. Dwa tygodnie później Aneing i jej dzieci zostali wezwani na spotkanie na środku pola ryżowego przez ludzi z wioski. Mężczyźni otoczyli rodzinę i ogłosili, że Aneing nie będzie mogła dłużej mieszkać w wiosce. Jeden z mężczyzn krzyknął do Aneinga: „Jeśli nie wyrzekniesz się swojej wiary, zniszczymy także twoje zapasy ryżu!”. Zszokowana i przerażona Aneing uciekła z domu i zabrała dzieci w bezpieczne miejsce. Następnego ranka mieszkańcy wioski wcielili groźbę w życie i zniszczyli spichlerz Aneing. Aneing boi się wrócić do domu, aby zabrać swoje rzeczy.

Open Doors wspiera chrześcijan w Laosie poprzez pomoc doraźną dla osób w kryzysie, szkolenia i projekty o różnej tematyce.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Laos zajmuje 31. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę. Światowy Indeks Prześladowań 2024 zostanie opublikowany 17 stycznia.

*Imię zmienion

Prosimy, módl się za chrześcijan w Laosie:

Podziękuj za tętniący życiem Kościół Jezusa w Laosie i odwagę wielu chrześcijan.

Módl się za wszystkich, którzy są w wielkiej potrzebie z powodu wysiedlenia, uwięzienia lub fizycznych ataków: aby Jezus zapewnił im opiekę i wzmocnił ich w wierze.

Módl się szczególnie o ochronę dla pastorów, ale także o szacunek dla ich ważnej posługi.

Módl się, aby wielu ludzi nadal odnajdywało wiarę w Jezusa poprzez świadectwo chrześcijan –także wśród policjantów i urzędników państwowych.

za Open Doors, Polska