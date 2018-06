Kto powstrzyma olbrzyma? O Dawidzie i Goliacie, choć inaczej

Czy biblijny Dawid może stać się wzorem dla naszych dzieci?

Odwaga chłopca, który bez osłony miecza i zbroi stanął przeciw budzącemu grozę Goliatowi, skłania do refleksji.

Przekonajmy się, że ta dawna opowieść pozostaje żywa pomimo upływu wieków.

Pisana wierszem, w atrakcyjny i zabawny sposób przybliży najmłodszym przesłanie biblijnej historii.

Jaki olbrzym! Ale wielki!

Co on je? Same serdelki?

Mieczem tnie i budzi strach.

Kto to taki? Goliat z Gat!

– Stańcie walczyć przeciw złu!

– Wolę zajrzeć w gardło lwu!

– Ja spróbuję, czy się uda

Złapać tego wielkoluda!

– Ty, Dawidzie? Chyba śnisz!

On cię złowi jak kot mysz!

Dane książki:

Tekst: Agata Nąć

Ilustracje: Wojciech Górski

ISBN 978-83-61131-53-3

Liczba stron: 36

Oprawa: miękka

Wydawca: Dobry Skarbiec.pl