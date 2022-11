Królestwo Boże nie z tego świata – Włodzimierz Tasak

Królestwo Boże to idea, która wyjaśnia, czym w istocie jest nasze życie. A także czym może się ono stać. I czym się w końcu stanie. Podobnie świat, który znamy, jest naszym rajem utraconym. Miejscem, które rozpaczliwie szuka choćby namiastki doskonałości utraconej w wyniku upadku.

Człowiek jest rozdarty pomiędzy dwoma światami, między tym, co przyziemne i konkretne, a tym, co jest naszym marzeniem i metafizyczną tęsknotą, jak pisał o tym Zbigniew Herbert. Mówiąc językiem Biblii – jesteśmy rozdarci pomiędzy tym, co doczesne, a tym, co wieczne. Im szybciej każdy z nas zrozumie, do którego z tych światów należy na stałe, tym lepiej.

Gdybym ideę Królestwa Bożego musiał zawrzeć tylko w dwóch słowach, byłyby to: nadzieja i doskonałość. Pierwszego potrzebujemy, aby znieść nieznośną doczesność, drugie jest darem, który przekazał nam Jezus, i to na wieczność.

Prawda o wieczności, a co za tym idzie prawda o Królestwie Bożym, zmienia nasze tu i teraz. Ona zmienia wszystko na zawsze.

I o tym jest ta książka.

O autorze

WŁODZIMIERZ TASAK jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Od 2018 r. jest rektorem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, gdzie od 1995 r. jest też wykładowcą Historii Kościoła. Wieloletni pastor. Tłumacz literatury wojskowo-historycznej i teologicznej oraz autor licznych artykułów z obu tych dziedzin. Jest też autorem książek: Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1995 (2015) oraz Reformacja – sukces czy porażka? (2017). Prowadzi blog: patrząc szeroko/mierząc wysoko (www.zgory.com).

Dane książki:

Tytuł: Królestwo Boże nie z tego świata

Autor: Włodzimierz Tasak

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

Format: 145 x 205 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 272

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7829-352-1