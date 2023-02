Kościół Anglii rozważa język neutralny płciowo w odniesieniu do Boga i Jezusa

Kościół Anglii zastanawia się nad użyciem języka alternatywnego, zamiast odnoszenia się do Boga zgodnie z płcią męską.

Według doniesień „The Washington Times”, we wtorek 7 lutego Kościół zapowiedział rozpoczęcie wiosną nowego „projektu”, by rozważyć w swojej liturgii „język genderowy”, ponieważ niektórzy księża zwrócili się do zwierzchnictwa z prośbą w tym temacie.

Wielebna Joanna Stobart z Diecezji Bath i Wells zapytała przewodniczącego komisji liturgicznej Kościoła, czy komisja mogłaby „rozwinąć w autoryzowanej liturgii język bardziej włączający i zapewnić więcej opcji dla tych, którzy chcą korzystać z autoryzowanej liturgii i mówić o Bogu w sposób bezpłciowy” – poinformował „The Washington Times”.

Wszelkie zmiany w słowach używanych w modlitwach lub innych liturgiach mówiących o „Bogu Ojcu” i Jezusie Chrystusie „Bogu Synu” będzie musiał przyjąć Synod Generalny, ciało rządzące Kościołem. Taki ruch oznaczałby odejście od tradycyjnych nauk żydowskich i chrześcijańskich, sięgających tysiące lat wstecz – zauważył „The Independent”.

Według doniesień różnych mediów informacyjnych, prawy wielebny dr Michael Ipgrave, biskup Lichfield i wiceprzewodniczący komisji liturgicznej odpowiedzialnej za tę kwestię, powiedział, że Kościół „już od kilku lat bada użycie języka genderowego w odniesieniu do Boga”.

Konserwatywni krytycy oburzyli się na oświadczenie Kościoła. Wielebny dr Ian Paul w rozmowie z „The Telegraph” stwierdził, że takie posunięcie byłoby porzuceniem przez Kościół własnej doktryny.

„Fakt, że Bóg jest nazywany ‘Ojcem’, nie może być zastąpiony przez ‘matkę’ bez zmiany znaczenia, ani nie może być zneutralizowany płciowo do ‘rodzica’ bez utraty znaczenia” – powiedział Paul. „Ojcowie i matki nie są wzajemnie wymienialni, ale odnoszą się do swojego potomstwa w różny sposób”.

„Jeśli komisja liturgiczna chce to zmienić, w znaczący sposób odsunie doktrynę Kościoła od jej utwierdzenia w Piśmie Świętym” – powiedział.

Słowa Jezusa w Piśmie są niezaprzeczalne, gdy wielokrotnie odnosi się do Boga jako swojego Ojca. Na przykład, gdy Jezus mówi w Ewangelii Jana 10:30: „Ja i Mój Ojciec jesteśmy jedno”.

Rzecznik Kościoła Anglii powiedział, że dyskusja o języku genderowym „nie jest niczym nowym. Od starożytnych czasów chrześcijanie dostrzegają, że Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą”.

Rzecznik dodał, że „od czasu wprowadzenia ponad 20 lat temu naszych obecnych form służby w języku współczesnym, jest większe zainteresowanie zgłębianiem nowego języka”. Stwierdził jednak, że „nie ma absolutnie żadnych planów”, by znacząco zmienić lub znieść „obecnie autoryzowane liturgie”, co wymagałoby skompletowania „obszernej” legislacji Kościoła Anglii.

Jak donosiło CBN News, Kościół Anglii w ciągu lat dokonał kilku zmian w doktrynie, naruszając naukę o moralności biblijnej przez szerzącą się, globalną ideologię seksualną LGBT, co doprowadziło do rozłamu wśród liderów i członków Kościoła.

Zgodnie z doniesieniami ze stycznia tego roku, Kościół ogłosił, że pozwoli księżom błogosławić pary homoseksualne, które pozostają w cywilnych związkach małżeńskich. Biskupi Kościoła nawet skierowali oficjalne przeprosiny do osób z kręgu LGBTQ za „odrzucenie, wyłączenie i wrogość”, jakich doznali ze strony kościoła.

Chociaż Kościół Anglii jest matką międzynarodowej Wspólnoty Anglikańskiej, jeszcze się okaże, jak taka zmiana doktrynalna byłaby przyjęta przez innych członków globalnej wspólnoty. Latem zeszłego roku, biskupi z Nigerii, Ugandy i Rwandy, którzy zgodnie z danymi World Christian Database reprezentują szacunkowo 44 miliony spośród 100 milionów światowej populacji wyznawców religii anglikańskiej, zbojkotowali Konferencję Biskupów Anglikańskich w Lambeth, by zaprotestować przeciwko obecności kościołów z liberalnym nauczaniem i praktykami homoseksualnymi – poinformował „The Wall Street Journal”.

W przeciwieństwie do Kościoła Katolickiego, Kościół Anglii nie sprawuje władzy nad innymi członkami Wspólnoty Anglikańskiej. Wiele kościołów anglikańskich z Afryki sprzeciwia się małżeństwu homoseksualnemu jako stojącemu w sprzeczności z biblijną koncepcją małżeństwa.

Perspektywa chrześcijańska

Od ponad dwóch tysięcy lat, chrześcijanie odnoszą się do Boga i Jezusa Chrystusa używając formy męskiej zgodnie z formą znajdującą się w Biblii.

Już na początku Biblii, w Księdze Rodzaju, Bóg sam mówi o sobie w formie męskiej. W całej Biblii jest około 170 odniesień do Boga jako „Ojca”.

Według Christianity.com, w Biblii jest też blisko tysiąc wersetów, w których Bóg bezpośrednio odnosi się do samego Siebie przy pomocy greckiego rzeczownika męskiego.

Bóg jest opisany w Biblii przy pomocy kilku męskich metafor, w tym jako Król, Ojciec, Mąż, Pan oraz Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W biblijnym Nowym Testamencie, Jezus jest wielokrotnie określany jako „Syn Boży”. W całym Nowym Testamencie są też inne odniesienia, w których Jezus używa męskich rzeczowników i zaimków, by opisać siebie jako mężczyznę. Również do Boga odnosi się jako do „Ojca”.

Autor C.S. Lewis, oddany chrześcijanin i teolog, zasugerował, że płeć jest czymś znacznie głębszym, niż ujawniają nasze ludzkie rozróżnienia. Według jego sugestii, Bóg jest tak męski, że względem Niego wszyscy jesteśmy żeńscy. Jeśli to prawda, może dlatego kościół określany jest jako Oblubienica Chrystusa, chociaż składa się z mężczyzn i kobiet.

W swoim artykule „Why Do We Use Masculine Pronouns for God?” (Dlaczego wobec Boga używamy zaimków męskich?), opublikowanym na stronie internetowej Christianity.com, Heather Riggleman rozważa problem, gdy ktoś próbuje stosować do Biblii lub Boga język łączący płcie.

„Ktoś może orędować za Biblią łączącą płcie lub za odnoszeniem się do Boga jako ‘oni’ lub ‘Pan’. Musimy jednak spojrzeć na motywy stojące za tymi pomysłami, jak też pamiętać, że Biblia jest nieomylna taka, jaka jest. Nic nie można do niej dodać, ani nic ująć” – napisała Riggleman.

„Nie możemy dopasowywać Boga do naszych politycznych zapatrywań lub preferencji. On jest Tym, który stworzył wszechświat, Wielki Kanion, mężczyzn, kobiety, atomy i chromosomy. Chociaż podaje formy, byśmy mogli odnieść się do tego, kim jest, dla każdego z nas jest ważne, by Boga nie ograniczać” – stwierdziła.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News