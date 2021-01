„Koniec sportu dziewcząt i kobiet, jakie znamy”. Ukłon Bidena w stronę LGBT

W ciągu kilku pierwszych godzin od środowej inauguracji, prezydent Joe Biden dotrzymał kilku obietnic wyborczych, podpisując piętnaście dekretów prezydenckich i dwa działania agencyjne. To największa liczba dekretów podpisanych przez amerykańskiego prezydenta w pierwszym dniu pełnienia urzędu.

Chociaż w mowie inauguracyjnej Biden wychwalał jedność, umieścił swoje nazwisko pod dekretem, który w ocenie niektórych konserwatystów ustanawia politykę transgender, stwarzającą silne podziały kosztem wolności, a nawet praw kobiet.

Znaczenie dekretu prezydenckiego Bidena

W komentarzu dla „The Daily Signal”, Ryan T. Anderson, starszy pracownik naukowy na stypendium badawczym Williama E. Simona na wydziale amerykańskich zasad i polityki publicznej w The Heritage Foundation, wyjaśnia znaczenie dekretu prezydenckiego Bidena.

„Nie potrzeba szklanej kuli, by wiedzieć, jak urzędnicy administracji Bidena będą interpretować i stosować te polityki: mężczyznom, którzy identyfikują się jako kobiety, trzeba pozwolić na dostęp do przestrzeni tylko dla kobiet; chłopcom, którzy identyfikują się jako dziewczynki, trzeba pozwolić na udział w konkurencjach sportowych dla dziewcząt; plany opieki zdrowotnej muszą pokrywać koszty procedur zmiany płci; lekarze i szpitale muszą je wykonywać, a agencje adopcyjne mogą szukać nie tylko zamężnych matek i żonatych ojców, by przekazać im opiekę nad dziećmi w potrzebie” – napisał Anderson.

Koniec sportów kobiecych

Na przykład, Anderson zauważa, że jednym pociągnięciem pióra, dekret Bidena „znaczy koniec sportów kobiecych i dziewczęcych, jakie znamy”.

„Możemy, i powinniśmy, bronić zdroworozsądkowych polityk, poważnie podchodzących do różnic cielesnych, które na pewnych obszarach życia (szatnie i prysznice, sporty, schroniska dla kobiet, opieka zdrowotna) dostarczają zasadnych podstaw, by w sposób odmienny (choć nadal równy) traktować mężczyzn i kobiety” – napisał.

Anderson twierdzi, że administracja Trumpa postąpiła słusznie, korygując krok prezydenta Obamy, podjęty w imię zwalczania dyskryminacji.

„Aby argument o dyskryminacji miał siłę przebicia, należałoby powiedzieć, że sportowiec o męskiej masie mięśniowej, strukturze kostnej i pojemności płuc (by wymienić tylko kilka cech), jest na pozycji porównywalnej, podobnie usytuowanej do pozycji sportowca o żeńskiej masie mięśniowej, strukturze kostnej i pojemności płuc” – napisał. „Jeśli uznamy, że tacy sportowcy faktycznie nie znajdują się na porównywalnych, podobnie usytuowanych pozycjach, trudno jest utrzymywać, że dochodzi do 'dyskryminacji' w sensie pejoratywnym”.

„Owszem, odmiennie traktujemy mężczyzn i kobiety – mamy NBA i WNBA – ale dzieje się to właśnie po to, by traktować ich w sposób równy” – kontynuuje Anderson. „Równość – sprawiedliwość – w konkurencji sportowej często wymaga poważnego podchodzenia do różnic cielesnych między mężczyznami i kobietami”.

Naukowiec z The Heritage Foundation dostrzega też, że nadeszła pora na dwa działania: rozstrzygnięcia sądowe i legislacyjne.

Potrzebujemy rozstrzygnięć sądowych

„Potrzebujemy rozstrzygnięć sądowych i legislacji nie tylko w sprawie wolności religijnej, ale w istotnych kwestiach, takich jak prywatność i bezpieczeństwo w przestrzeniach tylko dla kobiet i tylko dla mężczyzn, oraz dobra praktyka medyczna oparta na uwarunkowaniach naszej natury biologicznej jako męskich lub żeńskich istot ludzkich” – napisał Anderson.

„Przez rozstrzygnięcia sądowe i legislacyjne, musimy wyraźnie zakomunikować, że działanie zgodne z przekonaniem, iż zostaliśmy stworzeni jako mężczyźni i kobiety, jest legalne; że mężczyźni i kobiety są stworzeni dla siebie nawzajem; że żadna instytucja nie musi pozwalać mężczyznom na konkurowanie w sportach z kobietami; że żadna instytucja nie musi pozwalać mężczyznom na dostęp do szatni i schronisk przeznaczonych tylko dla kobiet; że żaden lekarz nie musi angażować się w tak zwaną opiekę 'dopasowania płci'” – zakończył.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

