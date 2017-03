Kochać znaczy działać

Co dzieje się, gdy miłość wraca do życia? Miłość bowiem nie jest tylko uczuciem. Miłość jest decyzją – czymś, co każdy z nas powinien czynić. Niech cię zachęcą historie ludzi, których życie zmieniło się dzięki miłości. Gary Chapman, autor bestsellerów z cyklu Sztuka wyrażania miłości dzieli się czterdziestoma podnoszącymi na duchu opowiadaniami o zwykłych ludziach, takich jak:

– Doris, która postanowiła kochać swojego męża, gdy najchętniej wzięłaby nogi za pas

– Loretta, której rodzina doznała uzdrowienia dzięki miłości wprowadzonej w czyn

– Faith, ucząca się kochać matkę, która stała się dnie niej kimś obcym

– Laquita, która po czterdziestu latach w końcu zakochała się w swoim mężu

– Jacquelyn, która znalazła odwagę pokochania kogoś, kto wydawał się naprawdę odpychający.

Dane techniczne:

tłumaczenie: Jan Muranty

redakcja: Ita Turowicz

projekt i opracowanie graficzne: Marcin Polański

Oprawa: miękka

Format: A5

Liczba stron: 248

ISBN 978-83-86941-71-1

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos