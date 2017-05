Książka „Kobieta w ramionach Stwórcy” może być też dobrym upominkiem również z okazji Dnia Matki. Kilka słów: Czy można dzisiaj być kobietą szczęśliwą i witać kolejny dzień życia z radością?

Skąd czerpać siłę na co dzień? Autorka zaprasza w podróż do odkrywania źródła pociechy, siły i nadziei. Ta pozycja może pomóc w odbudowaniu własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa, w uwolnieniu od zranień z przeszłości, w zdobywaniu nowej siły do pokonywania codziennych trudności. Wnosi nadzieję na lepsze życie.

Pozwól Stwórcy otoczyć siebie ramionami pełnymi miłości, leczącej i odbudowującej to, co zostało zniszczone. On uwolni cię od zranień smutnej przeszłości, da ci siłę do pokonywania codziennych trudności oraz wniesie nadzieję na lepszą przyszłość. Poznaj moc Bożego dotknięcia, które wzmocni twoje ciało, duszę i ducha oraz zmieni całe twoje życie.

Bóg stworzył nas abyśmy:

jaśniały w tym świecie Jego miłością

były piękne Jego pięknem

promieniały radością Jego życia w nas

były zwycięskie i w Jego mocy pokonywały przeciwności.

Wydanie: III, 2012

Oprawa: miękka

Liczba stron: 304

Format: 14×21 cm

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

O autorze

Alina Wieja – redaktor naczelna kwartalnika „Nasze Inspiracje”. Autorka licznych artykułów i wielu książek, m. in.: Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą, Siedem Słupów Mądrości, Pokonać zniechęcenie.Jest znanym mówcą, Dyrektorem Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego ChFŻiM. Prowadzi szkolenia na temat zdrowego stylu życia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz budowania silnej rodziny i relacji z Bogiem i ludźmi. Jest szczęśliwą żoną, matką dwojga dorosłych dzieci.

Spis treści książki Kobieta w ramionach Stwórcy

Wstęp

Część 1 – Ta, która jest kochana i umie kochać

1. W ramionach Bożej miłości

2. Obraz Boga w jej sercu

3. Zaakceptowana bezwarunkowo

4. Wzmocniona wdzięcznością

5. Bezpieczna w każdej sytuacji

6. Błogosławiona, by błogosławić

7. Obdarowana Przyjaźnią

Część 2 – Ta, która jest piękną córką królewską

8. W najpiękniejszym stroju

9. Roztacza miłą wonność

10. Dba o potrzeby ciała

11. W Bożym odpocznieniu

12. Pielęgnuje piękno intymności

13. Wybiera dobre myśli

14. Panuje nad emocjami

Część 3 – Ta, która umie cieszyć się życiem

15. Z pasją w sercu

16. Radosna w spełnionych marzeniach

17. Szczęśliwa w tym, co robi

18. Obdarowana, by dzielić się z innymi

19. Pełna uwielbienia dla Stwórcy

20. Wierna Bożemu powołaniu

21. Mądra w decyzjach

Część 4 – Ta, która nie poddaje się przeciwnościom

22. Silna w wierze

23. Dzielna w walce z „olbrzymami”

24. Zabiega o dobro najbliższych

25. Z modlitwą zmienia rzeczywistość

26. Oczekuje rzeczy niemożliwych

27. Wyzwolona z więzów

28. Z nadzieją patrzy w przyszłość

Odsyłacze do cytowanych tekstów

Wykaz skrótów biblijnych

Bibliografia