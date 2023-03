„Kliniki aborcyjne nie są placówkami medycznymi”- nowe prawo

Kliniki aborcyjne w Utah mogą otrzymać zakaz funkcjonowania na mocy nowego prawa podpisanego przez republikańskiego gubernatora stanu, kierowanego obawami o medyczne standardy bezpieczeństwa kobiet.

Szpitale nadal będą mogły wykonywać aborcje, gdy będzie zagrożone życie matki oraz w przypadku gwałtu lub kazirodztwa.

Prawo podpisane w środę 15 marca przez gubernatora Spencera Coxa wchodzi w życie 3 maja; od tego dnia kliniki aborcyjne nie będą mogły ubiegać się o licencję. Pełny zakaz ich funkcjonowania ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Poza zablokowaniem działania klinik aborcyjnych w ich obecnym stanie, prawo wyjaśnia też definicję aborcji, odnosząc się do obaw o odpowiedzialność prawną za sposób sformułowania wyjątków w prawie stanowym, które zdaniem Coxa są kompromisem.

Wyjątki dla szpitali

W czwartek 16 marca, gubernator odciął się krytykom, którzy przyrównali zakaz działania klinik do faktycznego zakazu samej aborcji. Zauważył, że prawo proponuje wyjątki dla szpitali wykonujących zabiegi przerywania ciąży w nagłych wypadkach, w razie zagrożenia zdrowia matki i zgłoszonego władzom gwałtu lub kazirodztwa.

„Projekt ustawy to wyjaśnia, by takie aborcje mogły być dalej wykonywane” – powiedział Cox na konferencji prasowej. „Będą dalej wykonywane w środowisku szpitalnym, nie ma żadnych przeszkód, by je kontynuować”.

Dyrektor regionalny organizacji Susan B. Anthony Pro-Life America na Zachodzie, Adam Schwend, powiedział, że celem jest zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa kobiet.

„Kliniki aborcyjne nie są placówkami medycznymi. Planned Parenthood i reszta branży aborcyjnej istnieje dla generowania zysku przez odbieranie życia dzieciom nienarodzonym, a nie dla troski o pacjentów” – stwierdził.

„Generalnie nie muszą spełniać tych samych standardów regulacyjnych, co kliniki opieki zdrowotnej, a to stwarza ryzyko dla kobiet. Dziękujemy gubernatorowi Cox’owi, pani kongresmen Lisonbee i senatorowi McCay’owi za ustanowienie nowych zabezpieczeń dla nienarodzonych i dla zdrowia kobiet, i za dalsze promowanie w Utah kultury życia” – kontynuował Schwend.

Chociaż Planned Parenthood wcześniej ostrzegło, że nowe prawo może dramatycznie utrudnić ich zdolność zapewniania usług aborcyjnych, lobbysta stowarzyszenia Jason Stevenson powiedział, że Planned Parenthood zbada ujęty w prawie zapis na temat innych rozwiązań prawnych, które mogą pozwalać klinikom ubiegać się o nowe licencje na wykonywanie usług odpowiadających usługom szpitalnym.

Prawo wprowadzone w Utah w 2022 roku, uwalniające wykonalność istniejących już przepisów, które chronią życie od poczęcia, od lipca 2022 roku jest zawieszone przez sądy w oczekiwaniu na rozważenie przez Sąd Najwyższy. Do tego czasu, nadal obowiązuje prawo z 2019 roku, które ogranicza wykonywanie aborcji do 18 tygodnia ciąży.

