Kirgistan: Kara więzienia za poglądy wyrażane w mediach społecznościowych

13 września, po sześciu miesiącach spędzonych w więzieniu, na wolność wyszedł kirgiski chrześcijanin Aytbek Tynaliyev. Był to jego drugi pobyt w więzieniu w ciągu dwóch lat. W obu przypadkach Tynalijew został skazany za wypowiedzi w mediach społecznościowych, w których przyznawał się do bycia chrześcijaninem i krytykował restrykcyjne podejście rządu do kwestii religijnych.

Przedstawiciele sądu odmawiają komentarza

W sierpniu 2022 r. Aytbek Tynalijew został skazany na karę grzywny. 4 lipca 2023 r. ten sam sąd nałożył na niego karę ponad sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ze względu na czas spędzony w areszcie tymczasowym, jego kara pozbawienia wolności zakończyła się 13 września.

W uzasadnieniu lipcowego wyroku prokuratura skupiła się na komentarzach Tynalijewa i pytaniach dotyczących Dekretu o Uroczystości Rodzinnych i Upamiętniających. Dekret został podpisany przez prezydenta Sadyra Japarova 24 lutego 2022 roku. W państwie, którego 88% ludności jest muzułmanami, islam odgrywa kluczową rolę we wszystkich obszarach życia społecznego. Wpływ ten jest również zauważalny w obszarach sądownictwa i prawodawstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało dwóch „ekspertów ds. religii” na rozprawę sądową specjalnie w celu wsparcia oskarżenia. Jednak, jak donosi organizacja praw człowieka Forum 18, obaj nie byli w stanie wyjaśnić, w jaki sposób komentarze Tynalijewa stanowiły „dezinformację na temat islamu”. Sędzia sądu rejonowego, Almazbek Jooshbekov, nie chciał podać powodu skazania Tynalijewa na karę więzienia. W akcie oskarżenia prokurator domagał się kary dwóch lat pozbawienia wolności. Nie chciał jednak podać szczegółów dotyczących podstaw tego żądania, takich jak zakres, w jakim przedmiotowe oświadczenia naruszały obowiązujące prawo.

Zastraszony

Wkrótce po zwolnieniu Tynalijewa z więzienia odwiedził go funkcjonariusz policji, który przeprowadził przeszukanie jego domu w maju. Ostrzegł Tynalijewa, aby „był ostrożny i nie publikował w przyszłości żadnych materiałów religijnych ani oświadczeń w mediach społecznościowych”. Następnie zwrócił osiem chrześcijańskich książek, które policja skonfiskowała w maju. Funkcjonariusz dodał: „Władze mogły wszcząć przeciwko tobie sprawę za nielegalne posiadanie literatury religijnej!”. Chociaż posiadanie literatury chrześcijańskiej jest szczególnie niebezpieczne dla konwertytów ze względu na presję ze strony rodziny, to według Forum 18 jest to oficjalnie dozwolone.

Wydarzenia ostatnich dwóch lat zostawiły na Aytbeku Tynalijewie ślad. Boi się i dlatego przestał publikować posty o swojej wierze w mediach społecznościowych oraz kwestionować oficjalną politykę religijną władz, powiedział w wywiadzie dla Forum 18.

Kirgistan nie został ujęty na liście 50 krajów Światowego Indeksu Prześladowań 2023, należy jednak do rozszerzonego kręgu „krajów pod obserwacją”.

Źródła: Forum 18, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Kirgistanie:

Módl się za Aytbeka Tynalijewa, aby Bóg pocieszył go i uwolnił od wszelkiego strachu.

Módl się, aby Jezus dał chrześcijanom w Kirgistanie nadprzyrodzoną odwagę i wewnętrzną wolność, aby otwarcie wyznawali i głosili swoją wiarę.

Módl się szczególnie za konwertytów z islamu; są oni często dyskryminowani w swoim środowisku i muszą pokonywać liczne wyzwania w codziennym życiu.

Módl się za kościoły w Kirgistanie, aby Jezus chronił ich liderów i dał im mądrość w postępowaniu wobec władz.

za Open Doors, Polska