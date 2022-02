Kenia: Śmierć 13 osób w ataku bombowym na autobus

31 stycznia w północnowschodniej Kenii zginęło 13 pasażerów, zaś pozostali odnieśli rany, gdy pojazd transportu publicznego przejechał po improwizowanym ładunku wybuchowym. Według ocalałego pasażera napastnicy, najprawdopodobniej bojownicy wywodzącego się z Somalii Al-Szabaab, skierowali w stronę pojazdu ogień na chwilę przed wjazdem autobusu na ukrytą w drodze bombę.

Według policji „atak nastąpił o godz. 7.00 około 8 km od miasta Mandera. Autobus wjechał na ukrytą na poboczu bombę, która wybuchła i rozerwała osiemnastoosobowy pojazd na kawałki. Następnie składająca się z około sześciu terrorystów grupa kontynuowała atak za pomocą broni palnej. Nasz patrol natychmiast przyjechał na miejsce zdarzenia i powstrzymał dalszy przelew krwi”.

Ofiary nie zostały zidentyfikowane, a ci, którzy odnieśli obrażenia, zostali zabrani do szpitala publicznego w Manderze.

Droga Arabia-Mandera, gdzie miał miejsce atak, przebiega blisko nieszczelnej granicy kenijsko-somalijskiej. To właśnie w tym miejscu do kraju często wnikają wojownicy Al-Szabab, które jest sprzymierzone z Al-Kaidą. Wojownicy ci wślizgują się do kraju, aby dokonywać ataków na chrześcijan i urzędników rządowych.

„Jesteśmy zasmuceni wiadomością”

Partner International Christian Concern w miejscowości Mandera potępił ten atak i wezwał rząd do przywrócenia eskort pojazdów osobowych w obrębie hrabstwa Mandera. Wyjaśnił: „Jesteśmy zasmuceni wiadomością, że bojownicy Al-Szabab znów na nas uderzyli. Od Nowego Roku w Manderze zrobiło się już tak spokojnie, że niemal zapomniano tam dźwięku strzałów. Nie otrzymaliśmy danych osobowych ofiar, ale kimkolwiek są, przesyłamy im kondolencje. Oczekujemy na prawdziwe, szczegółowe sprawozdanie od naczelnika policji miasta Mandera.

Ze względów bezpieczeństwa chrześcijanie rzadko podróżują drogą, na której miał miejsce dzisiejszy atak terrorystyczny. Tak czy inaczej potępiamy ten potworny czyn i prosimy rząd o wznowienie eskortowania pojazdów poruszających się po niebezpiecznych drogach w Manderze”.

Do podobnego ataku w tym samym rejonie doszło w marcu 2021 r., gdy autobus przejechał po ładunku wybuchowym, w wyniku czego zginęło pięciu pasażerów. W 2018 r. dwie osoby poniosły śmierć w gimnazjum Arabia, gdy terroryści z grupy Al-Szabab wdarli się w nocy na teren szkoły, obrawszy sobie za cel chrześcijan.

To już dziewiąty w tym roku atak terrorystyczny w Kenii. Cały kraj postawiono w stan pogotowia, ponieważ służby bezpieczeństwa, zarówno państwowe jak i zagraniczne, ostrzegły o możliwości ataku ze strony tej pochodzącej z Somalii grupy terrorystycznej.

Źródło: International Christian Concern

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

