Kenia: Spalono pięć budynków kościelnych

W okresie od 21 do 26 stycznia, w mieście Otamba w okręgu Kisii, pięć budynków kościelnych uległo zniszczeniu w pożarze, co wywołało ogromny niepokój wśród mieszkańców społeczności. Chociaż wkrótce potem aresztowano 10 osób, nadal nieznany jest motyw ataków.

„Zło nie powinno zwyciężać dobra, jakie niesie Ewangelia Chrystusa”.

W pierwszym zajściu, wczesnym rankiem 21 stycznia spalono kościół św. Moniki. W ciągu następnych kilku dni podpalono budynek Worldwide Church, kościół Adwentystów Dnia Siódmego Nyang’eni, kościół Legio Maria oraz kompleks kościoła zielonoświątkowego w Otamba. Wandale zbezcześcili też miejsca kultu, rzucając na płonące budynki ludzkie odchody.

Po tych wydarzeniach członkowie kościołów zaczęli się bać, że w niebezpieczeństwie mogą też być ich domy i rodziny. Kongregacje poniosły ogromne straty finansowe, ponieważ konstrukcja i wyposażenie budynków uległy poważnym zniszczeniom. Liderzy kościołów wzywają do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie, a także domagają się pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej.

W odpowiedzi na ataki, pastor kościoła Legio Maria oznajmił: „Zło nie powinno zwyciężać dobra, jakie niesie Ewangelia Chrystusa”.

Przynośmy w modlitwach członków zniszczonych kościołów…

Prośmy o zaspokojenie ich potrzeb finansowych, a także uzdrowienie i wsparcie emocjonalne potrzebne do podniesienia się z doznanej traumy.

Niech sprawcy przestępstw zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Prośmy Boga, by potężnie działał w sercu każdego członka społeczności, również w sercach sprawców, przyciągając więcej ludzi do Chrystusa.

Źródła: International Christian Concern, Morning Star News, Citizen TV

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

