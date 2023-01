„Chrześcijaństwo jest atakowane”: były kapelan królowej Elżbiety alarmuje króla Karola

Były kapelan zmarłej królowej Elżbiety II głośno mówi o wielowyznaniowości i wielokulturowości króla Karola III, ostrzegając, że te koncepcje mogą zwiastować koniec brytyjskiej monarchii.

Gavin Ashenden, który przez dziewięć lat służył jako kapelan Elżbiety, po pierwszej, bożonarodzeniowej przemowie króla, powiedział w wywiadzie dla GB News: „Myślę, że jeśli ten powolny ruch w kierunku wielokulturowości i wielowyznaniowości pójdzie naprzód, stracimy monarchię, ponieważ w końcu, jak sądzę, nie będzie wierna ona samej sobie”.

Karol wstąpił na tron po śmierci królowej, która zmarła 8 września.

„Problem w tym, że to trochę jak patrzenie na wspaniały statek, którego kadłub pod powierzchnią wody powoli tonie, i w pewnej chwili, co chcesz zrobić to zatrzymać tonięcie i zapewnić, by utrzymywał się na wodzie” – powiedział Ashenden. „A nie sądzę, by monarchia mogła się utrzymać, jeśli stanie się monarchią wielokulturową i wielowyznaniową”.

„Tym, co widzimy, jest bardzo powolna, stopniowa zmiana od monarchii chrześcijańskiej do monarchii wielowyznaniowej” – stwierdził były kapelan.

„Problem w tym, że albo jesteś obrońcą wiary, albo nim nie jesteś” – zauważył, odnosząc się do przysięgi, jaką każdy brytyjski monarcha musi publicznie złożyć, obiecując zachowanie w Zjednoczonym Królestwie religii anglikańskiej.

Oto niektóre pytania, jakie arcybiskup Kościoła Anglii zada królowi w czasie składania przysięgi na swojej majowej ceremonii koronacyjnej:

„Czy z całej swojej mocy będzie zachowywał Prawa Boże i prawdziwe wyznanie ewangelii? Czy z całej swojej mocy będzie utrzymywał w Zjednoczonym Królestwie ustanowioną przez prawo religię anglikańską? Czy będzie nienaruszalnie utrzymywał i zachowywał ustanowienie Kościoła Anglii oraz jego doktrynę, kult, dyscyplinę i zwierzchnictwo przez ustanowione w Anglii prawo? I czy będzie zachowywał wobec biskupów i duchowieństwa Anglii oraz wobec kościołów poddanych w ich zarząd wszystkie te prawa i przywileje, tak jak prawo czyni lub powinno czynić wobec nich lub któregokolwiek z nich?”

W czasie koronacji w 1953 roku, Elżbieta odpowiedziała: „Obiecuję, że to wszystko zrobię”.

Król jest Najwyższym Zwierzchnikiem Kościoła Anglii.

Mianuje arcybiskupów, biskupów i diakonów katedralnych przy doradztwie premiera.

Ashenden zauważył, że chrześcijaństwo jest coraz bardziej wypychane ze sfery publicznej.

„Chrześcijaństwo ma bardzo charakterystyczne przekonania, bardzo przeciwne do wielu innych światopoglądów, szczególnie na temat seksualności i wartości człowieka” – powiedział kapelan w wywiadzie dla GB News.

„Problem, jaki w tej chwili mamy, to atak na chrześcijaństwo” – stwierdził Ashenden. „Pytanie brzmi: co król z tym zrobi? Czy chrześcijański król ocali chrześcijaństwo? Czy stanie się obrońcą wiary, co tak naprawdę głosi jego tytuł? Albo, jak Karol zrobił przez manipulację, czy powie: ‘Nie, jestem obrońcą wszystkich wyznań, co znaczy, że nie muszę bronić chrześcijaństwa’”.

„Jeśli nie będziemy dzisiaj bronić chrześcijaństwa, stracimy je w tym kraju” – dodał Ashenden. Wspomniał też o sprawie Isabel Vaughan-Spruce, aresztowanej w czasie modlitwy na ulicy publicznej w pobliżu kliniki aborcyjnej w Wielkiej Brytanii.

„Stoimy przed poważnym konfliktem wartości, i nie da się go rozwiązać przez zwykłe powiedzenie: ‘Wiesz co? Wszystkie wartości są takie same, udajmy, że wszystko jest ładnie’” – powiedział. „Nie sądzę, by ładnie załatwiło sprawę”.

„Są dwa sposoby prowadzenia monarchii” – wyjaśnił były kapelan. „Jeden to wersja ładna, drugi to wersja realistyczna. Polecam wersję realistyczną bycia monarchią chrześcijańską i obrony chrześcijańskich przekonań, zanim chrześcijaństwo zostanie wypchnięte ze strefy publicznej”.

Jak donosiło CBN News w 2017 roku, Ashenden opuścił stanowisko kapelana królowej po konfrontacji z władzami za to, że głośno skrytykował modlitwy śpiewane z Koranu w czasie nabożeństwa w dniu Objawienia Pańskiego w katedrze św. Marii, o czym informował dziennik „Independent UK”.

Czytanie Koran

Czytanie Koranu odbyło się w ramach próby poprawienia relacji międzywyznaniowych w Glasgow. Ashendon nazwał ten incydent „bluźnierstwem” i „poważnym wykroczeniem”, ponieważ zaprzeczono bóstwu Jezusa Chrystusa.

„Problem z tym, co stało się w Glasgow, był taki, że chociaż przedstawiono to jako metodę budowania mostów i edukowania, zrobiono to źle, w zły sposób, w złym miejscu, w złym kontekście” – powiedział Ashenden w wywiadzie z tamtego czasu dla stacji BBC Radio 4.

W niedawnym felietonie dla Catholic Herald, były kapelan napisał, że jeśli Karol nie stanie po stronie historycznej wiary chrześcijańskiej, „która zrodziła, zdefiniowała i podtrzymywała koncepcję monarchii, może zasiać ziarna zniszczenia Domu Windsorów”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News