Kamerun: Zabili ojca, porwali dzieci, którym udało się uciec

„Dziękujemy Bogu, on odpowiedział na nasze modlitwy” – tak pracownik Open Doors zareagował na wieść o sześciu chrześcijańskich dzieciach, które wróciły do matki po dwóch i pół miesiącach w niewoli. Zostały one porwane 17 sierpnia podczas nalotu na wioskę Moskota w północnym Kamerunie – prawdopodobnie przez terrorystów z Boko Haram.

Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców 73 000 Nigeryjczyków uciekło przez granicę do sąsiedniego Kamerunu z powodu licznych brutalnych ataków Boko Haram w północno-wschodniej Nigerii. Adamu Nguda szukał również schronienia w Moskocie wraz z żoną i sześciorgiem dzieci. W rodzinnym mieście Mouldougwa pełnił funkcję diakona we wspólnocie. Podczas ataku na Moskotę 17 sierpnia br. napastnicy zabili go i porwali szóstkę dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Matka pogrążyła się w głębokim smutku.

Udana ucieczka w nocy

Wiadomo już, że porywacze zabrali dzieci przez granicę do Nigerii i pozostawili je w górzystym regionie pod opieką kobiety. Wczesnym wieczorem 2 października, gdy kobieta zasnęła po męczącym dniu, szóstka dzieci skorzystała z okazji wymykając się z domu. W trakcie wędrówki w świetle księżyca, dotarły one do suchego koryta rzeki. Członkowie straży granicznej dostrzegli je, zabrali do najbliższej bazy wojskowej. Wkrótce potem zostały skierowani one do ośrodka medycznego w celu wykonania badań. Następnie mogły wrócić do matki.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan mieszkających na pograniczu Kamerunu i Nigerii!

Dziękujmy Bogu za jego interwencję, dzięki której cała szóstka mogła połączyć się z matką.

Módlcie się o pełne duchowe uzdrowienie dla wszystkich dzieci bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych atakami Boko Haram.

Módlcie się o niezłomność i mocną wiarę dla wszystkich chrześcijan, którzy żyją w strefie wpływów Boko Haram i którzy w każdej chwili muszą liczyć się z nowymi atakami.

Módlcie się, aby Jezus objawił się naśladowcom Boko Haram by wyschło ich źródło nienawiści i przemocy.

za Open Doors Polska