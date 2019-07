Kalifornia: „Kościół pod ostrzałem”, pastorzy będą musieli akceptować ideologię LGBT

Rada Stanu Kalifornia przegłosowała uchwałę, zgodnie z którą pastorzy nie będą mogli sprzeciwiać się homoseksualizmowi, mimo że stoi w sprzeczności z tym, co mówi Biblia.

Evan Low i 36 innych prawodawców przegłosowało uchwałę, która nakazuje przywódcom religijnym w Kalifornii, co mają mówić ze swoich kazalnic.

Uchwała została przegłosowana w tym tygodniu, po części dzięki pomocy dr. Kevina Mannoi, kapelana Azusa Pacific University i dawnego przewodniczącego amerykańskich chrześcijan ewangelikalnych.

Według Liberty Counsel, organizacji promującej prawodawstwo zgodne z chrześcijańskimi wartościami, Mannoia „staje się podporą ideologii LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) poprzez zachęcanie pastorów i doradców do odrzucania biblijnego pojęcia seksualności i do odmawiania doradzania osobom, które odczuwają niepożądane przez nie zainteresowanie tą samą płcią lub nie są pewne swojej tożsamości płciowej”

Jak mówi Liberty Counsel, „ostatnio Mannoia zeznawał przed radą, zalecając pastorom i doradcom akceptowanie ruchu LGBT. W liście wręczonym prawodawcom Mannoia napisał: „Piszę w imieniu niektórych chrześcijańskich pastorów i przywódców, aby wyrazić wsparcie dla ustawy ACR 99, która mówi o terapii konwersyjnej i społeczności LGBTQ”.

– Rozczarowaniem jest, że Mannoia odłożył na bok prawdę tylko po to, aby mieć z tego korzyści, może krzesło przy stole, przy którym toczy się ta dyskusja – powiedział Roger Gannam z Liberty Counsel. – Każdy zasługuje na szacunek w tej dyskusji i powinien móc się wypowiedzieć, jak jego zdaniem powinno wyglądać doradztwo w Kalifornii. Jednak dołączenie dokumentu, jak to zrobił dr Mannoia, to jest prawdziwe zniesławienie kościoła i dobrych doradców. To jest niewytłumaczalne.

Ta rezolucja potępia także doradzanie osobom, które odczuwają niepożądane skłonności homoseksualne lub nie są pewne swojej tożsamości płciowej. Praktyka ta znana jest jako terapia konwersyjna.

Ponad 20 doktorów, doradców, dawnych homoseksualistów i chrześcijańskich przywódców podpisało list potępiający uchwałę, która według nich narusza wolność religijną.

– Mamy ewidencję – powiedział Gannam. – Są pacjenci i klienci, którym terapia przyniosła wiele korzyści. Pomogliśmy im zmienić swoje życie. Pomogliśmy im budować heteroseksualny styl życia w silnych, zdrowych małżeństwach, więc myślę, że niewłaściwym wobec nich byłoby stwierdzenie, że nasze działania są nieetyczne i szkodliwe.

Gannam wyjaśnił, dlaczego ta rezolucja nie jest dobrym rozwiązaniem.

– Obwinia ona kościół i przywódców religijnych za przyczynę wysokiego współczynnika samobójstw w społeczności LGBT – powiedział. – To fałszywe stwierdzenie. Nie może to być potwierdzone empirycznie, a jednak ta ustawa opisuje to tak, jakby był to fakt.

– To zapowiedź gorszych rzeczy, które nadejdą – dodał Gannam.

– Być może ta rezolucja to krok w kierunku osiągnięcia celu, którym jest zdelegalizowanie rozmowy w pokoju doradczym, podczas której ktoś może usłyszeć, że jeśli chce się zmienić, jest to możliwe – powiedział. – I to właśnie jest w tym wszystkim takie niebezpieczne. Odkładanie na bok kwestii naruszania pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. To tylko pokazuje, że kościół jest pod ostrzałem.

Uchwała została już przekierowana do senatu stanu.

Autor: Charlene Aaron

Źródło: CBN News