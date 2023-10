Joseph Shahbazian został uwolniony

Tego samego dnia, 13 września, dwaj irańscy pastorzy otrzymali dobre i złe wieści: Joseph Shahbazian został ułaskawiony, a Anooshavan Avedian został wezwany do odbycia kary dziesięciu lat pozbawienia wolności. W obu przypadkach zarzut był taki sam, tj. organizowanie nabożeństw domowych. Mimo to oskarżeni zostali potraktowani inaczej – według organizacji praw człowieka Article18 te dwa przypadki są dowodem na arbitralność irańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Umorzenie wyroku po 13 miesiącach

Po 13 miesiącach spędzonych w więzieniu pastor Joseph Shahbazian został zwolniony z odbywania kary i opuścił więzienie Evin w Teheranie. 59-latek został w zeszłym roku skazany na dziesięć lat więzienia za prowadzenie kościoła w swoim domu. W maju wyrok został skrócony do dwóch lat. Joseph został poinformowany o zwolnieniu wczesnym wieczorem 13 września i natychmiast mógł wrócić do domu, do swojej rodziny.

Podczas pobytu w więzieniu Shahbazian cierpiał z powodu problemów zdrowotnych. Przez długi czas odmawiano mu wizyty lekarskiej, a gdy w końcu został zbadany przez lekarza, nie przedstawiono mu diagnozy. Dopiero niedawno Joseph dowiedział się, że prawdopodobnie jest poważnie chory. Nie wiadomo jednak, czy właśnie to było powodem zwolnienia. Komentując decyzję o zwolnieniu, dyrektor organizacji praw człowieka Article18, Mansour Borji, powiedział: „Cieszymy się z tej dobrej wiadomości, zwłaszcza po ostatnich smutnych doniesieniach o wzroście liczby aresztowań, w tym zatrzymaniu ponad 100 chrześcijan tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy”.

Anooshavan Avedian – Nakaz odbycia kary

Tego samego dnia, 13 września, 61-letni pastor Anooshavan Avedian otrzymał wezwanie do rozpoczęcia odbywania kary dziesięciu lat więzienia. Avedian został aresztowany w sierpniu 2020 r. podczas nalotu na jego dom, gdzie spotykało się około 20 osób, w tym rodzina pastora, na wspólnym nabożeństwie domowym. 11 kwietnia 2022 r. Anooshavan Avedian został skazany na karę więzienia pod zarzutem nauczania innych chrześcijan w swoim domu, a tym samym został uznany za winnego „propagandy, która jest sprzeczna i zakłóca świętą religię islamu”. Oprócz dziesięcioletniego wyroku więzienia Avedianowi grozi kolejne dziesięć lat „pozbawienia praw publicznych” (w tym ograniczenie możliwości zatrudnienia) po wyjściu z więzienia.

„To pokazuje arbitralny charakter wymiaru sprawiedliwości Iranu. Jedna osoba trafia do więzienia za te same zarzuty lub działania, za które ktoś inny został ułaskawiony i zwolniony lub otrzymał skrócony wyrok” – komentuje sytuację Mansour Borji z Article18.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Iran zajmuje 8. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Article18, Open Doors

Prosimy, módl się za Josepha, Anooshavana i chrześcijan w Iranie!

Podziękuj za modlitwy za Josepha Shahbaziana! Podziękuj za jego uwolnienie.

Módl się za Anooshavana Avediana, aby i on wkrótce został uwolniony. Proś o siłę, wiarę i wytrwałość dla niego i jego rodziny.

Módl się, aby Jezus Chrystus dał się poznać sędziom i strażnikom więzienia Evin i zmienił ich życie.

Za: Open Doors, Polska