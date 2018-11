Joni Eareckson Tada ma raka

Joni Eareckson Tada to znana na całym świecie adwokatka osób niepełnosprawnych.

Joni jest założycielką i dyrektorem generalnym „Joni and Friends” w Agoura Hills w Kalifornii, ma 69 lat. Jest także wielokrotnie nagradzaną artystką, prelegentem i autorką ponad 50 książek.

Po raz drugi zdiagnozowano u niej raka.

Jako wytrawny wojownik zajmujący się poważnymi problemami zdrowotnymi, Tada przeżyła już walkę z rakiem piersi (3 stadium) osiem lat temu. W 2010 r. Tada przeszła mastektomię i chemioterapię. Po pięciu latach została uznana za wolną od raka.

Joni w zeszłym tygodniu poddała się badaniom.

Lekarze odkryli niewielki guz nowotworowy w obrębie brodawki.

Tada podzieliła się z personelem „Joni and Friends”, że zostanie poddana ambulatoryjnej operacji usunięcia raka w poniedziałek, 26 listopada.

Prośba modlitewna Tady jest numerem jeden na stronie „Joni and Friends”.

„Proszę, módlcie się, aby Bóg został uwielbiony przez to wszystko, aby Mu zaufano i Jego wywyższono, aby to nowe wyzwanie stało się platformą do okazania Jego łaski, jak również głoszenia Ewangelii” – powiedziała Tada.

opr. za CBN News