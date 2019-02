Jezus z Nazaretu – Joseph Ratzinger

Ta część bestsellerowego tryptyku Benedykta XVI mówi o ostatnich ośmiu dniach ziemskiego życia Jezusa, czyli okresie pomiędzy Niedzielą Palmową a Niedzielą Zmartwychwstania. Krok po kroku papież przygląda się gestom i słowom Mesjasza, jak również otaczających Go ludzi – apostołów, uczonych w Piśmie, a także Jego katów – pytając, co mówią one współczesnemu człowiekowi.

„W Przedmowie do części pierwszej powiedziałem, że moim pragnieniem było ukazanie „postaci i orędzia Jezusa”. Z odrobiną przesady można by powiedzieć, że chciałem znaleźć rzeczywistego Jezusa. W drugiej części zadanie to było (…) trudniejsze niż w pierwszej, ponieważ w niej dopiero spotykamy decydujące słowa i wydarzenia z życia Jezusa. (…) Jeśli, rzecz jasna, pozostają jak zawsze jakieś szczegóły dyskusyjne, to jednak mam nadzieję, że dane mi było zbliżyć się do postaci naszego Pana w sposób mogący dopomóc wszystkim tym czytelnikom, którzy pragną spotkać Jezusa i Mu uwierzyć.”

– Benedykt XVI

Dane książki:

Oprawa twarda

Pierwsze wydanie: 2019-02-25

Wydawca: Wydawnictwo Znak