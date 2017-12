Obietnica prawdziwej zmiany…

Prawdziwa zmiana jest możliwa pod warunkiem, że zechcesz zacząć…

Nie musisz udawać, że masz wszystko poskładane… gdy nie masz. Nie musisz udawać, że twoje najlepsze związki głęboko cię satysfakcjonują… kiedy tak nie jest. Nie musisz udawać, że twoje zmaganie z grzechem należy do przeszłości… gdy nie należy.

„Tylko chrześcijanie są zdolni nigdy nie udawać” – mówi Larry Crabb. Dzieje się tak, ponieważ prawdziwa zmiana możliwa jest jedynie wtedy, gdy stawisz czoło realiom swojego wewnętrznego życia i pozwolisz Bogu ukształtować siebie w osobę gotową do uczciwości, odwagi i miłości.

Jeśli pragniesz żywszego związku z Bogiem, bogatszej więzi z innymi i głębszego poczucia osobistej pełni, pozwól, by Larry Crabb pomógł ci spojrzeć do twojego wnętrza. Odkryj, jak Bóg dokonuje prawdziwej i wyzwalającej zmiany.

Spis treści dla „Jeśli chcesz zmiany zacznij od swojego wnętrza”:

Podziękowania 9

Wprowadzenie: Wstęp do rozszerzonej edycji w 10. rocznicę pierwszego wydania 13

Wstęp: Fałszywa nadzieja współczesnego chrześcijaństwa 19

Część pierwsza: Wejrzenie pod powierzchnię życia

1. Prawdziwa przemiana wymaga zajęcia się swoim wnętrzem 31

2. Zajmowanie się swoim wnętrzem może być frustrujące 53

3. Wiedzieć, czego się spodziewać 69

Część druga: Jesteśmy ludźmi spragnionymi

4. Jeśli ktoś jest spragniony… 79

5. Strumienie wody żywej? 99

6. Uświadomione pragnienie 115

Część trzecia: Kopanie popękanych studzien

7. Poszukiwanie w niewłaściwych miejscach 147

8. Problem z postawą stawiania żądań 169

9. Demaskowanie błędnych kierunków 195

Część czwarta: Przemiana wnętrza

10. Zdefiniowanie problemu 221

11. Moc Ewangelii 243

12. Czego wymaga głęboka przemiana? 259

13. To, co dobre pod złym 283

Dane książki „Jeśli chcesz zmiany zacznij od swojego wnętrza”

Autor: Dr Larry Crabb

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Format: 145x205mm

Liczba stron: 296

Oprawa: miękka