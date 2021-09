Jedyna chrześcijanka na 50000 ludzi

Ruth zaczęła wierzyć w Chrystusa w 2019. Serce tej dwudziestokilkulatki biło dla jej mniejszości narodowej – bo przecież nikt oprócz niej nie był chrześcijaninem. Służba mogła przynieść jej problemy.

Gdy w jakiejś dotychczas niedostępnej grupie mniejszości narodowej ktoś nawróci się i uwierzy w Jezusa, następuje duża radość… ale życie nowego chrześcijanina nie jest łatwe, zwłaszcza gdy jest on jedynym chrześcijaninem w grupie. Oznacza to często utratę pracy, rozluźnienie relacji rodzinnych lub nawet wykluczenie ze wspólnoty wiejskiej.

Pierwsze oznaki

I tak też powodziło się Ruth *, pierwszej chrześcijance wśród mniejszości narodowej z gór w południowo-wschodniej Azji, do której należało 50.000 ludzi. Misjonarze, Robert i Eileen Hawkins* modlili się za tę grupę już od 2013 roku. Potem skontaktowali się z kierownikiem wsi Rubenem* i wielokrotnie go odwiedzali. Ruben wcześniej w ogóle nie słyszał o Jezusie. Małżeństwo misjonarzy organizowało wspólnie z zespołem misjonarskim marsze modlitewne przez wieś, w której dorastała Ruth.

Jednocześnie misjonarka Charissa Taylor* w jednym z miast kraju, w którym żyli Hawkinsowie, otworzyła szkołę językową, w której obcokrajowcy mogli się uczyć tamtejszego języka. Ruth była pierwszą nauczycielką w tej szkole, a Hawkinsowie jej pierwszymi uczniami. Dotychczas opowiadano Ruth o chrześcijanach najgorsze rzeczy. Ale ludzie, których teraz poznała byli inni. I coraz bardziej wzrastała w niej ciekawość. Po śnie o jasnym świetle, które pomaga ludziom, przyjęła Jezusa do swojego życia. To było w marcu 2019 roku.

Ewangelia w języku ojczystym

Stopniowo zaczęła opowiadać przyjaciołom i rodzinie o swojej decyzji, jesienią 2019 przyjęła chrzest. Zaczęła tłumaczyć na język ojczysty historie biblijne, które sama czytała. Na początku pandemii wycofała się na dwa miesiące ze swojej wsi – tej samej wsi, którą Hawkinsowie wielokrotnie odwiedzali. Była pierwszą i jedyna osobą, która przekazywała ewangelię mieszkańcom wsi w ich języku ojczystym, w języku mówionym, w którym nie ma jeszcze pisma.

„Wspominam ją i możliwość przyjęcia kilku biblijnych historii przez tych ludzi”, opowiada kierowniczka szkoły Charissa Taylor.

„Myślałam, że mogłaby zacząć pracować nad tym by w przyszłości moc z niej korzystać. Musiałam na dłuższy czas wyjechać i gdy powróciłam, Ruth przyswoiła wszystkie historie! Bóg ojciec pracował w jej sercu i zmieniał je. Modlę się za to by użył ją wśród mieszkańców w jakiś wielki sposób.”

Dla matki Ruth, która mieszkała we wsi, nie było łatwo przyjąć Jezusa ze względu na trudności, jakie by mogły ją spotkać. Jednak po pewnym czasie i ona powierzyła się Jezusowi i jest jedyną chrześcijanką we wsi. Natomiast wujek Ruth, u którego mieszka w mieście jest bardzo zamknięty i za każdym razem grozi, że wyrzuci ją z domu. Mimo tego, jest odważna i stara się by przyprowadzić do Jezusa jeszcze więcej ludzi ze jej rodzinnej wsi.

*Imiona zmieniono ze względów bezpieczeństwa

Autor: Myriah Snyder / Rebekka Schmidt

Źródło: Baptist Press / Opracowane tłumaczenie z Livenet

Tłum. Joanna Skonieczna