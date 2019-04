Rozwód nigdy nie jest łatwy. Koniec małżeństwa, zwłaszcza w rodzinie, w której są dzieci, zawsze wiąże się ze zmianami i stratami. Być może straciłaś/straciłeś dom rodzinny, część przychodu, niektórych przyjaciół, a nawet o wiele więcej. Możliwe, że czeka cię utrata czegoś, co zawsze brałaś/brałeś za pewnik. Niewątpliwie jedną z takich rzeczy jest wsparcie współmałżonka w twoich relacjach z dzieckiem. Odkrycie, że były współmałżonek działa teraz na twoją niekorzyść, może okazać się bardzo bolesne. Nie wszyscy próbują podkopywać autorytet byłego współmałżonka w oczach dziecka – niestety często, o wiele za często, tak właśnie się dzieje. Możliwe, że dotyczy to także ciebie i czujesz, że powoli tracisz swoje dziecko na rzecz twojego eks.

Celem tej książki jest pomoc w postępowaniu z dzieckiem, które czuje się rozdarte i musi wybierać pomiędzy tobą a twoim toksycznym byłym współmałżonkiem. Chcemy wskazać ci różne sposoby, którymi były partner może próbować wciągnąć dziecko w konflikt lojalności, tak abyś mogła/mógł je natychmiast rozpoznawać i podejmować odpowiednie kroki. Chcemy też uświadomić ci psychologiczny wpływ zachowania twojego eks na wasze dziecko – rozumiejąc, co się dzieje, będziesz osobą bardziej empatyczną i wrażliwą na doświadczenia twojej pociechy.

Wierzymy, że wiedza na temat pozytywnego i świadomego rodzicielstwa dostarczy ci narzędzi, których potrzebujesz do umocnienia więzi z dzieckiem. Sposoby zaprezentowane w tej książce mają pomóc ci zminimalizować szkodliwy wpływ twojego/twojej eks i sprawić, że dziecko nie wybierze tego drugiego rodzica lub że zrobi to później. Życzymy ci powodzenia w odkrywaniu nowych aspektów życia i leczeniu ran, zachęcamy cię też, abyś mogła/mógł całym sercem i umysłem skoncentrować się na myśli, że twoje dziecko potrzebuje ciebie, nawet jeśli ono nie zawsze to sobie uświadamia, o tym pamięta lub nie zachowuje się tak, jakby cię potrzebowało.

Dane książki:

Tytuł: Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem ex-małżonka

Autor: Amy J. L. Baker, Paul R. Fine

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2018

Format: 125×195 mm

Oprawa: miękka

Liczba stron: 232

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7492-249-4

Rekomendacje

W ostatnich czasach problem odseparowania rodziców od dziecka stał się kwestią złożoną, poruszaną w wielu książkach i pracach naukowych. Rodzic rozdzielony z ukochanym dzieckiem może się czuć wręcz przytłoczony ilością profesjonalnej literatury na ten temat. Amy J.L. Baker i Paul R. Fine znaleźli sposób na udzielenie mu szybkiej pomocy – skupiają się na pięciu konkretnych strategiach, po które były małżonek może sięgnąć po to, aby nie dopuścić do separacji z dzieckiem.

– William Bernet, doktor nauk medycznych, profesor emerytowany Vanderbilt University School of Medicine, Nashville (Tennesee)

Ta książka dostarcza czytelnikowi nie tylko niezbędnego wsparcia, ale także praktycznych i pomocnych porad na te-mat roli dobrego rodzica dla dziecka, które zostało uwikłane w konflikt rodziców. Każde dziecko zasługuje na to, aby kochać i być kochanym przez oboje rodziców, a ta książka pomoże rodzicom osiągnąć ów cel.

– Jason Patric, aktor, ojciec odseparowany od dziecka, założyciel ruchu Stand Up for Gus

Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem toksycznego ex-małżonka to wspaniała książka dla każdego rodzica skonfliktowanego z byłym współmałżonkiem, z którym wspólnie wychowuje dziecko. Baker i Fine trafnie opisują sposoby manipulacji, jakich może dopuszczać się toksyczny były współmałżonek, co może doprowadzić do odseparowania dziecka od jednego z rodziców. Co ważniejsze, uczą, co robić, a czego nie robić, aby utrzymać zdrowe relacje rodzic – dziecko bez względu na owe manipulacje. Przedstawiają użyteczne strategie, którymi może się posłużyć rodzic, w tym jak się nie złościć, nie poddawać ani nie ulegać.

– Bill Eddy, prawnik, terapeuta i autor książki

Don’t Alienate the Kids! Raising Resilient Children While Avoiding High Conflict Divorce