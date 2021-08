Książka ostrzeżenie przed tym, co może się stać, jeśli edukację naszych dzieci oddamy w ręce niewłaściwych ludzi.

Partia interesuje się dzieckiem, zanim zostanie ono poczęte.

Matki sprowadzają je na świat, bo On je o to poprosił.

Zdrowe dzieci należą do Państwa, te z defektami otrzymają łaskę śmierci.

Szkoła to poligon Partii – słabi i nieposłuszni zostają wydaleni.

Umysły mają być jednakowe, każdy włączony w wielką Świadomość Państwową.

Chłopcy będą żołnierzami, dziewczęta – urodzą żołnierzy.

Instytucje edukacyjne III Rzeszy

W 1939 roku Gregor Ziemer, dyrektor Szkoły Amerykańskiej w Berlinie, wykorzystując swoje kontakty, odwiedza instytucje edukacyjne III Rzeszy. Dociera do klinik położniczych, szpitali sterylizacyjnych, izb dla noworodków. Uczestniczy w lekcjach dla chłopców i dziewcząt, wykładach uniwersyteckich. Przygląda się szkoleniom członków Jungvolk i Hitlerjugend, obserwuje nocne rytuały inicjacyjne w średniowiecznych zamkach.

Spotyka chłopców, którzy chcą umrzeć za Hitlera, i dziewczęta, które bardziej od śmierci boją się bezpłodności. Poznaje od podszewki kolejne etapy nazistowskiej edukacji i machinę formowania nowego człowieka.

Napisana w 1941 roku, odkryta na nowo książka to unikatowe świadectwo reportera, który uchwycił mroczny moment historii. Wstrząsająco aktualna opowieść o tym, jak kilka lat wściekłej indoktrynacji może zmienić cywilizowane społeczeństwo w zbiorowość zaprogramowanych robotów.

Reportaż był wykorzystany jako dowód w procesach norymberskich.

Dane techniczne:

Tytuł: Jak wychować nazistę. Reportaż o fanatycznej edukacji

Autor: Gregor Ziemer

Oprawa twarda

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-7461-7

EAN: 9788324074617

Liczba stron: 272

Wydawnictwo: Znak literanova

Format: 125x205mm

Cena katalogowa: 44,99 zł

Tłumaczenie: Anna Kamińska

Rok wydania: 2021