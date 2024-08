NIE jest ważniejsze niż TAK.

Słowo NIE ma SUPER MOC. Daje siłę. Uczy pewności siebie. Pozwala w pełni decydować. To nie słowo TAK uczy dorosłości, ale właśnie: NIE.

Naucz się DOBRZE mówić NIE!

Jak powiedzieć NIE kolegom, którzy wyciągają cię na wagary?

Jak odmówić dawania buziaków cioci, której nie lubisz?

Jak nie zgadzać się na udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, na które nie masz czasu?

Jak sprzeciwić się rodzicom, żeby ich nie wkurzyć?

Jak mówić NIE w internecie?

Odkryj, że mówienie NIE jest SUPER. Naucz się dobrze go używać i poznaj jego super siłę.

O AUTORCE:

Michelle Elman to jedna z 50 najbardziej inspirujących kobiet w Wielkiej Brytanii według „The Sun”, uznana również za jedną z 100 najbardziej kreatywnych osób zmieniających świat.

Certyfikowana life coachka, ekspertka między innymi w Sky News, Channel 4 News, Channel 5 News, BBC Radio London i „Loose Women”.

Autorka bestsellerowych książek. Pomysłodawczyni wielu kampanii społecznych – najbardziej znana,”Scarred Not Scared”, powstała by zawalczyć o reprezentację w przestrzeni publicznej osób z bliznami. Po wielu operacjach Michelle postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami, aby sprawić, by ludzie poczuli, że nie są sami. W swoich socialmediowych kanałach daje wsparcie setkom tysięcy followersów.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dane książki

Jak mówić NIE. O wyznaczaniu granic w relacjach, w szkole i w internecie

Autor: Michelle Elman

Oprawa twarda

Wydanie: I

ISBN: 978-83-240-9948-1

EAN: 9788324099481

Liczba stron: 240

Wydawnictwo: Znak Emotikon

Format: 163×235

Cena detaliczna: 59,99 zł

Tłumaczenie: Arkadiusz Gardaś

Rok wydania: 2024