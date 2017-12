Znany sprawozdawca radiowy, udziela wielu cennych wskazówek, aby pomóc tym, którzy mają problemy w rozmowie z jedną osobą czy przemawianiem na sali pełnej ludzi. Autor przyznaje, że najlepszym sposobem nauczenia się czegoś jest najpierw zrobienie tego źle. Autor prowadzi czytelnika i krok po kroku pokazuje mu swoją perspektywę i dzieli się wnioskami „z prób całego życia i wielu popełnionych błędów”.

Spis treści książki: Jak mówić aby ludzie słuchali



Wprowadzenie

Potęga mowy

Jak przezwyciężyć onieśmielenie

Słowa z autorytetem

Bariery w komunikacji

Nie ma straconych rozmów

Zwycięstwo w dyskusji

Propozycje do przemyślenia

Przygotowanie mowy

Wygłaszanie mowy

Rozbrajanie „niewypałów”

Słowo końcowe (fragm.)

Ktoś powiedział, że najbardziej pożałowania godni nie są ci, którzy nie otrzymali tego, czego pragnęli, lecz ci, którzy to otrzymali, lecz odkryli, że naprawdę chcieli czego innego. To prawda w wielu dziedzinach. Bycie osobą samotną jest trudne, lecz nie jest nawet w połowie tak złe, jak obudzenie się w poniedziałek rano i odkrycie, że poślubiło się niewłaściwą osobę. Trudno jest być biednym (wcale nie zamierzam bronić ubóstwa), lecz biedak może przynajmniej marzyć o tym, jak cudownie byłoby być bogatym. Bogaci ludzie, którzy zdobywają się na uczciwą refleksję, zawsze dochodzą do przerażającego wniosku, że obietnice bogactwa nie dają szczęścia i pozbawiają wszelkiej nadziei.

Na tej zasadzie nie oczekuj, że osiągnięcie skuteczności w komunikowaniu wypełni twoją wewnętrzną pustkę czy uczyni cię taką osobą, jaką zawsze pragnąłeś być. Możesz być skutecznym mówcą (o tym właśnie jest ta książka), lecz nie stawiaj sobie tego za cel, bowiem osiągnięcie go niesie ze sobą więcej ciężarów niż zdołasz udźwignąć.

Pewne rzeczy może sprawić tylko Bóg….

Steve Brown jest prezydentem i wykładowcą teologii w organizacji Key Life Network, Inc. oraz profesorem Reformed Theological Semianry w Orlando na Florydzie. Wśród książek, jakie napisał, są m.in.: If Jesus Has Come, If God In in Charge oraz Welcame to the Family.

Tytuł: Jak mówić aby ludzie słuchali

Autor: Steve Brown

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Stron 190, format – 14,5×20 cm.