Jak jeść i żyć zdrowo – Anna Kłosińska

Książka dla tych, którzy pragną odpowiedzialnie dbać o swój organizm i dar zdrowia otrzymany od Stwórcy. Anna Kłosińska, dietetyk i fizjolog żywienia, nieraz konfrontuje nas z trudnymi faktami, aby ostrzec przed tym, co nam naprawdę szkodzi. Pragnie wzmocnić naszą motywację do rozważnego odżywiania się i dobrej współpracy ze Stwórcą, by zdrowia nie utracić. Autorka jest rzeczniczką naszego zdrowia, która zachęca do podjęcia diety opartej na jak najbardziej naturalnych i dostępnych produktach.

Książka Anny Kłosińskiej Jak jeść i żyć zdrowo

jest zwartym kompendium wiedzy oraz praktycznych wskazówek na temat zdrowego odżywiania. Ponad połowa chorób w życiu człowieka jest uwarunkowana stylem życia, na który składają się model odżywiania, aktywność ruchowa, sposoby radzenia sobie ze stresem, a także umiejętność pielęgnowania i inwestowania w znaczące relacje, w tym relacje z Bogiem oraz otaczającymi nas ludźmi. Anna Kłosińska w sposób bardzo przystępny nie tylko pisze o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego odżywiania, lecz także motywuje do przemyślenia własnych nawyków żywieniowych i stylu życia, podając praktyczne rady, a nawet przepisy, co i jak jeść. Gorąco polecam tę inspirującą i bardzo pomocną pozycję.

dr Henryk Wieja, założyciel Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu.

Anna Kłosińska

realizatorka programów z zakresu edukacji zdrowotnej i żywieniowej oraz autorka książek, m.in. Zdrowa kuchnia dla dzieci, Dobra dieta dla małych i dużych dzieci, Przepisy Tosi i Franka, czyli jedz zdrowo od najmłodszych lat, Co wiosną, co jesienią. Dyplomowany fizjolog żywienia, dietetyk, pedagog terapeuta. Pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia w Poradni Chorób Metabolicznych oraz prowadziła Fundację Zdrowy Uczeń. Obecnie współpracuje z Fundacją Źródła Życia. Ma męża oraz czworo dorosłych dzieci.

Dane książki:

Wydanie: 1, 2018

Oprawa: miękka

Liczba stron: 224

Format: 14 x 21 cm

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia