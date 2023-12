Islamiści po raz drugi podpalają dom wdowy

Radykalne grupy islamskie z Somalii regularnie atakują chrześcijan w Kenii, którzy mieszkają w pobliżu granicy. Późnym wieczorem 2 stycznia 2022 r. terroryści al-Shabab z Somalii włamali się do pewnego domu, wyciągnęli z niego kenijskiego ojca czwórki dzieci o imieniu Joseph i zapytali go o wyznanie. Kiedy Joseph odważnie oświadczył, że jest chrześcijaninem, ścięli mu głowę. Następnie grozili jego żonie, Grace, i podpalili dom. 26 września 2023 r. terroryści powrócili do wioski i zniszczyli odbudowany dom Grace. Zabili również jej sąsiada i spalili pięć kolejnych domów. Grace i jej dzieci były w tym czasie poza domem i spały w pracowni krawieckiej, którą zapewniła im organizacja Voice of Martyrs. „To właśnie uratowało jej życie oraz życie jej dzieci” – powiedział jeden z pracowników pierwszej linii, który dodał, że życie lokalnego pastora również było zagrożone, a sytuacja w mieście jest napięta z powodu braku bezpieczeństwa.

Módlmy się za wierzących w Kenii, którzy mieszkają w pobliżu granicy. Niech pozostaną silni i zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości, oddani Chrystusowi. Prośmy Pana, by również tych radykalnych islamistów doprowadził do skruchy i wiary. Prpśmy o pocieszenie dla tych, którzy podobnie jak Grace, niedawno stracili swoich bliskich lub domy i dobytek.

Źródło: Voice of Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan