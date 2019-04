„Autor w szczery i nadzwyczaj uczciwy sposób analizuje kwestie związane z rozwojem islamu, odnosząc się tym samym do wyzwań, jakie ów niezwykle dynamiczny proces przyrostu wyznawców Mahometa niesie dzisiaj, w epoce post­chrześcijańskiej, wyznawcom Chrystusa.”

– Leszek Osieczko

Fragmenty ze wstępu

Chcę też podkreślić, że ta książka nie jest bynajmniej w moim zamyśle jakimkolwiek atakiem na muzułmanów. Byłbym głęboko zasmucony, gdyby materiał ten spowodował lęk lub został użyty do wywołania strachu albo nienawiści wobec wyznawców islamu. Obydwie z tych emocji karmią siebie nawzajem. Niektórzy chrześcijanie są i tak już wystarczająco zastraszeni, co z łatwością może przerodzić się w irracjonalną i paraliżującą fobię generującą rasistowskie postawy i czyny. Wszyscy muzułmanie są istotami ludzkimi stworzonymi na Boży obraz i podobieństwo, za które Jezus Chrystus, nasz Pan, złożył swe życie w ofierze. Jeśli Bóg otacza ich swoją miłością, tak samo i my powinniśmy to czynić. A skoro my zostaliśmy zbawieni dzięki łaskawości Boga, to również i oni mogą tego dostąpić

Jest to książka przeznaczona dla chrześcijańskiego czytelnika, lecz mam odwagę wierzyć, że jeśli dostanie się w ręce muzułmanina, przekaże mu Dobrą Nowinę o zbawieniu, jakie jest w Chrystusie. Pisałem ją, czując na sercu ciężar i powołanie dla Kościoła, i cały jej układ, a zwłaszcza Część druga (rozdziały 7–12), jest wołaniem do chrześcijan o przebudzenie i przygotowanie się do tego, co przed nami.

Dane książki:

Tytuł: Islam – przyszłość czy wyzwanie?

Autor: David Pawson

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO