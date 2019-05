„Islam i chrześcijaństwo to nie kuzyni”. Zaproponowano zakrycie krzyża w związku z Ramadanem

Wikary parafii anglikańskiej wywołała kontrowersję po tym, jak zaproponowała przykrycie krzyża i podobizny Jezusa ku czci muzułmańskiego świętego miesiąca, Ramadanu.

Według The Sunday Times, pastor Lissa Scott i dawny burmistrz Darlington, Gerland Lee, planowali 2. czerwca urządzić w kościele pod wezwaniem św. Mateusza i św. Łukasza uroczystość z okazji Ramadanu.

Wydarzenie miało być celebracją różnorodności.

Muzułmańskim mężczyznom z pobliskiego meczetu zaproponowano modlitwę w kościele, a miejsce dla kobiet przygotowano w przyłączonych pokojach.

Według gazety duchowni zaproponowali także, że zakryją krzyż i znaną podobiznę Jezusa – obraz „Światło Świata” pędzla Williama Holmana Hunta.

Diecezja Durham zaangażowała się w sprawę, zabraniając kościołowi organizacji wydarzenia z okazji Ramadanu.

– Choć budowanie międzywyznaniowych relacji jest bardzo ważne, jasnym jest, że uwielbienie niezwiązane z tradycją chrześcijańską jest niedozwolone w poświęconym budynku kościoła anglikańskiego – powiedział rzecznik diecezji. – Kwestia ta jest regulowana prawnie, a kanon kościoła anglikańskiego mówi: „wszystkie formy nabożeństw powinny być pełne czci i odpowiednie; nie mogą też kwestionować lub stać w sprzeczności z doktryną kościoła anglikańskiego w żadnej z głównych kwestii.

Rzecznik powiedział, że modlitwy muzułmanów będą się odbywać w budynku obok, a potem cała społeczność spotka się w kościele, aby wspólnie zjeść świąteczny posiłek.

Gavin Ashenden, dawny kapelan królowej, potępił początkową decyzję, aby modlitwy związane z Ramadanem odbywały się w kościele.

– Co prawda zauważono, że pastor popełniła głupi błąd, jednak cieszę się, że do tego doszło, ponieważ dzięki temu społeczeństwo zauważy pewne istotne kwestie, które muszą zostać rozwiązane – powiedział. – Islam i chrześcijaństwo to nie kuzyni. Tak naprawdę stoją ze sobą w sprzeczności.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News