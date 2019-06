Iran: Będą aresztowania kobiet przyłapanych bez islamskiego nakrycia głowy

„Telegraph” podaje, że Iran zatrudnił 2.000 policjantów moralności, by karać kobiety, które nie chcą nosić w miejscach publicznych obowiązkowego hidżabu.

Jak informuje gazeta, pilotażowy program rozpocznie się w północnej prowincji Gilan. Sześcioosobowe grupy kobiet będą tworzyć jednostki, szukające i aresztujące inne kobiety, które nie nakrywają włosów zgodnie z islamską tradycją.

„Kwestia hidżabu nie jest zwykłym problemem, a raczej poważną kwestią polityczną i sprawą bezpieczeństwa naszego kraju” – powiedział Mohammad Abdulahpour, dowódca Straży Rewolucyjnej prowincji Gilan.

Iran już nie pierwszy raz zatrudnia policję moralności, by rozprawić się ze swoimi obywatelami, jednak ta ostatnia decyzja pojawia się w czasie, gdy wiele irańskich kobiet celowo wychodzi z domu, łamiąc w miejscach publicznych irańskie zasady dotyczące ubioru.

Zjawisko to nosi nazwę Białych Śród – to czas, gdy irańskie kobiety ubierają się na biało i publicznie zdejmują hidżab, by zaprotestować przeciwko irańskim przepisom prawnym. Takie kobiety często narażone są na nękanie i aresztowanie.

„Nie chcemy pokazywać pełnego przemocy wizerunku naszej religii, jednak modelki i promotorzy haniebnej mody nie tylko deprawują hidżab, lecz obecnie pojawiają się na naszych ulicach niemal nago” – powiedział zacytowany przez „Telegraph” duchowny Rasoul Falahati, przedstawiciel Najwyższego Przywódcy Iranu, ajatollaha Chamenei.

Masih Alinejad jest inicjatorką Białych Śród i często umieszcza w mediach społecznościowych nagrania kobiet, które protestują przeciwko przymusowemu hidżabowi.

„Nie chcemy zakrywać naszych pięknych włosów, ale Republika Islamska to największy wróg piękna i szczęścia. Tutaj policja moralności się wycofała, gdy zauważyła, że cała rzesza kobiet nie nosi hidżabu. Razem jesteśmy silniejsze. Codziennie są Białe Środy (#WhiteWednesdays)” – napisała Alinejad na Twiterze, dołączając nagranie trzech irańskich kobiet, idących w miejscu publicznym bez nakrycia głowy.

Iran rozprawia się też z restauracjami, które nie spełniają ustalonych przez reżim standardów moralności.

„The Times of Israel” informuje, że irańska policja zamknęła w Teheranie 547 restauracji i kawiarni za nie zachowywanie „islamskich zasad”.

„Właściciele restauracji i kawiarni, w których nie zachowywano islamskich zasad, zostali skonfrontowani z zarzutami, i trakcie całej operacji zamknięto 547 miejsc, a 11 winowajców aresztowano” – powiedział zwierzchnik teherańskiej policji, Hossein Rahimi, zacytowany na policyjnej stronie internetowej.

Irańska agencja informacyjna Fars podała do wiadomości, że akcja została przeprowadzona w ciągu 10 dni. Naruszenia obejmowały „niekonwencjonalne reklamy w cyberprzestrzeni, odtwarzanie nielegalnej muzyki i rozpustę”.

„Przestrzeganie islamskich zasad to (…) jedna z głównych misji i odpowiedzialności policji” – powiedział zwierzchnik policji.

Irańskie władze zaleciły obywatelom, by zgłaszali każdego, kto łamie islamskie prawo.

Emily Jones

źródło: CBN News