Iran: Aresztowanie chrześcijan w trakcie spotkania modlitewnego

5 września w irańskim nadmorskim mieście Raszt aresztowano na spotkaniu modlitewnym trzech chrześcijańskich konwertytów. Agenci wywiadu zrobili nalot na spotkanie i zabrali na przesłuchanie Mortezę Mashhoudkari’ego, Ayouba Poor-Rezazade’a i Ahmada Sarparastę.

Zwolniony za kaucje

18 września Morteza i Ahmad zostali przewiezieni do więzienia Lakan, a trzy dni później zwolnieni za kaucją. Nadal nie postawiono im zarzutów. Chociaż rodzina Ayouba została poinformowana, że ich krewnego też zabrano do Lakan, dwóch pozostałych chrześcijan twierdzi, że Ayoub nie pojawił się w więzieniu. Zgodnie z ostatnim raportem, Ayoub był trzymany w więziennej izolatce, a 3 października zwolniono go za kaucją.

Chrześcijanie więzieni w Iranie często trzymani są w okropnych warunkach. Wiadomo, że ponad tuzin wierzących zamkniętych jest w okrytym złą sławą więzieniu Evin w Teheranie. Niedawno wyciekło stamtąd nagranie wideo, na którym widać fizyczne i psychiczne tortury osadzonych, a także więźniów owiniętych w koce w ochronie przed niską temperaturą.

Alleluja

Chwalmy Boga za zwolnienie za kaucją Mortezy, Ahmada i Ayouba. Prośmy Pana, by napełnił tych wierzących odwagą i nadzieją wobec niepewności przyszłych oskarżeń.

Wstawiajmy się w modlitwie za wszystkimi, którzy w całym Iranie odbywają obecnie wyroki więzienia jedynie z powodu swojej wiary w Chrystusa.

Źródła: Middle East Concern, International Christian Concern

