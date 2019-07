Indonezja: Islamizacja młodych chrześcijanek

Według Grega Kelleya z World Mission muzułmańscy przywódcy szkolą w Indonezji młodych mężczyzn, jak mają uwodzić chrześcijańskie dziewczęta lub przemocą doprowadzać je do współżycia seksualnego, by zaszły w ciążę. Ze względu na uwarunkowania kulturowe i wstyd, jaki taka sytuacja przynosi rodzinie, skrzywdzone dziewczęta często są zmuszane potem do małżeństwa z muzułmaninem.

Wielu indonezyjskich chrześcijan żyje w ubóstwie. Wiedząc o tym, oprawcy udają się do rodzin swoich ofiar, proponując ślub i zrzeczenie się posagu. Z powodu przytłaczającego wstydu, bliscy usidlonej dziewczyny często się na to zgadzają. Po ślubie dziewczyna zostaje odcięta od swojej rodziny. W wielu przypadkach jest kolejną z wielu żon swojego krzywdziciela.

Mimo iż te dziewczęta żyją pod wpływem islamu i są nawracane siłą, często pozostają skrycie wierne Chrystusowi

i mogą wpływać na swoje nowe rodziny. Otwarte okazywanie przez nie chrześcijańskiej wiary, może jednak skutkować rozwodem, co ponownie przyniosłoby wstyd i spowodowało wykluczenie ze społeczeństwa.

Módlmy się o ochronę tych bezbronnych młodych chrześcijanek z Indonezji i innych krajów, które są zmuszane do poślubiania swoich oprawców. Niech będą wytrwałe w swojej wierze, pomimo wstydu, wykluczenia i zagrożenia przemocą. Pamiętajmy też w modlitwie o ich rodzinach, które pod presją społeczną i finansową zgadzają się na takie małżeństwa. Wstawiajmy się także za sprawcami, aby się opamiętywali i otwierali na prawdę Ewangelii.

Źródło: Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan