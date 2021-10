Indonezja: Chrześcijański Youtuber pobity w więzieniu

Indonezyjski youtuber Muhammad Kece, który trafił do więzienia w stolicy kraju Dżakarcie w związku z publikowanymi przez siebie materiałami wideo, został zaatakowany przez współwięźniów. Jeden ze sprawców był do niedawna inspektorem policji. Kece, który nawrócił się na chrześcijaństwo, został aresztowany w sierpniu, ponieważ w swoich nagraniach krytycznie wypowiadał się na temat islamu.

Aresztowanie

Muhammad Kece dorastał jako muzułmanin, ale w 2014 roku postanowił zostać naśladowcą Jezusa Chrystusa i został ochrzczony. W lipcu 2020 roku podczas pandemii Kece założył kanał na YouTube i zaczął krytycznie analizować swoją dawną religię. Niektóre z jego wypowiedzi zostały odebrane przez muzułmańskich widzów jako prowokacyjne i obraźliwe wobec islamu.

Przywódcy religijni różnych organizacji islamskich skrytykowali jego nagrania i wezwali policję do natychmiastowego aresztowania youtubera. Konstytucja Indonezji gwarantuje wolność słowa o ile to, co się mówi, nie jest postrzegane jako bluźnierstwo przeciwko religii. Przestępstwo bluźnierstwa podlega w Indonezji prawu karnemu, a jego naruszenie zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. W sierpniu 2021 r. Kece został aresztowany na indonezyjskiej wyspie Bali.

Bity i poniżany

Po aresztowaniu, już pierwszego dnia pobytu w więzieniu, Kece został zaatakowany przez współwięźniów. Do pierwszego incydentu doszło o pierwszej w nocy w jego celi, gdzie kilku współwięźniów otoczyło youtubera i zaczęło go bić. Dwie godziny później został brutalnie zaatakowany i torturowany przez byłego szefa Międzynarodowego Wydziału Indonezyjskiej Policji Narodowej o nazwisku Napoleon Bonaparte. Bonaparte przebywa obecnie w więzieniu za przyjmowanie łapówek.

O napaści pisały indonezyjskie media. Obecnie policja prowadzi w ich sprawie dochodzenie. Kece jest cały posiniaczony, ma opuchniętą twarz i oko.

„Bonaparte początkowo przyznał się do swoich czynów. Jednakże, kiedy sprawa została dokładniej zbadana, odwołał swoje zeznania”, powiedział dyrektor ds. przestępstw indonezyjskiej policji, generał brygady Andi Rian. Wyjaśnił, że śledczy nadal badają ten incydent i prowadzą postępowanie w sprawie. Wydział Dochodzeń Kryminalnych wskazał pięciu podejrzanych, w tym byłego Inspektora Generalnego Napoleona Bonaparte.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Indonezja zajmuje 47 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za Muhammada Kece i chrześcijan w Indonezji!

Módl się o uzdrowienie Muhammada Kece i o ochronę przed kolejnymi atakami.

Módl się o mądrość i odwagę dla niego i innych byłych muzułmanów, aby byli nieustraszeni w dawaniu świadectwa o swojej wierze w Jezusa, unikając jednocześnie niepotrzebnych prowokacji.

Módl się za władze Indonezji, aby stały na straży wolności religijnej i odpowiednio chroniły mniejszości takie jak chrześcijanie.

Módl się o działalność i bezpieczeństwo chrześcijan, którzy szerzą wiarę w Jezusa w mediach społecznościowych.

Za Open Doors

Źródła: Newsmedia Indonesia, CNN Indonesia, Tribunnews, Open Doors

