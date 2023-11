Indoktrynacja palestyńskich dzieci: syn założyciela Hamasu potępia grupę terrorystyczną na forum ONZ

W poniedziałek 20 listopada, syn założyciela Hamasu ostro skrytykował organizację terrorystyczną w półgodzinnej, emocjonalnej przemowie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Mosab Hassan Yousef, syn założyciela Hamasu, Sheikha Hassana Yousefa, pod koniec lat 90. zbiegł z grupy terrorystycznej i zaczął potajemnie współpracować z izraelskimi siłami bezpieczeństwa, eksponując i zapobiegając atakom terrorystów. Później oddał swoje życie Chrystusowi, a w 2010 roku napisał autobiografię pod tytułem Son of Hamas (Syn Hamasu).

Obecnie, 45-letni Yousef dąży do ujawniania prawdziwej twarzy śmiercionośnego, ludobójczego kultu Hamasu.

„Widzę wiele podziałów i zamieszania, wiele nienawiści, wiele dezinformacji, a wszyscy wypowiadają się w imieniu dzieci i w imieniu niewinnych” – powiedział. „Nie jestem pewien ich prawdziwej intencji. Jednak dzisiaj mogę mówić w autorytecie palestyńskiego dziecka, jako ktoś, kto wychował się na tamtej kulturze”.

„Pierwszą zbrodnią Hamasu przeciwko dzieciom w palestyńskich społeczeństwach nie jest ich zbrojenie lub zachęcanie do samobójczych zamachów bombowych. Ich pierwszą zbrodnią jest ideologiczna indoktrynacja religijna, przez jaką musiałem przejść tylko z jednym zamiarem unicestwienia państwa Izrael. To podstawowy cel Hamasu” – powiedział Yousef.

„W tej prawdzie nie ma zamieszania. Mówię jako bezpośredni świadek Hamasu i ich intencji. Mój ojciec jest jednym z założycieli ruchu Hamasu. Byłem tam, gdy Hamas powstał. Byłem jeszcze zanim Hamas powstał, i jak powiedziałem wcześniej, będę tam po tym, gdy Hamas umrze” – oznajmił przy aplauzie delegatów ONZ. „Nie jestem częścią propagandy. Dla nikogo nie pracuję. Reprezentuję samego siebie i w tym autorytecie mówię, dlatego nie popełnijcie błędu i bardzo uważnie potraktujcie moje słowa. Hamas dokonuje zbrodni przeciwko temu pokoleniu i następnym pokoleniom, jakie mają przyjść, dlatego obwinianie Izraela nie rozwiąże problemu” – wyjaśnił Yousef.

„Wyobraźcie sobie, w wieku 10 lat, gdy byłem nieposłuszny Hamasowi, przywiązywali mnie do słupa i chłostali, byłem chłostany przez lidera Hamasu. To był wysoki przywódca, nie chcę wspominać jego nazwiska, bo nie jest tego wart, chłostał mnie kablem elektrycznym. Za każdym razem traciłem oddech, aż straciłem przytomność. Mój ojciec był w tym czasie w więzieniu i ten przywódca uważał, że jest moim mentorem. To dyscyplina Hamasu. Takiego mnie chcieli… żebym stał się dziką bestią jak oni” – mówił dalej.

„Moja najbardziej podstawowa, dziecięca inteligencja mówiła mi, że to nienaturalne. Tak było, jednak nadal musiałem chodzić do meczetu, by zadowolić moją matkę i zadowolić mojego ojca, i być posłusznym tamtym potworom. Nie cierpię mówić o mojej osobistej walce i nie cierpię zajmować stanowiska obrony. On (wskazując na Gilada Erdana, Stałego Przedstawiciela Izraela przy ONZ) też nie lubi być postawiony na stanowisku obrony, a właśnie to zrobił Hamas Izraelowi 7 października” – zauważył Yousef.

„Ale to nie znaczy, że nie zakończymy tej wojny” – powiedział.

W zeszłym miesiącu, w rozmowie z Piersem Morganem w czasie jego programu Uncensored, Yousef powiedział, że dokonana przez Hamas rzeź Izraelczyków „otworzyła nad Palestyńczykami bramy piekła”, pokazując gotowość Hamasu, by poświęcić palestyńskie dzieci i cywilów – informuje „The Jerusalem Post”.

„Oto mój przekaz jako byłego członka Hamasu, jako syna jednego z założycieli Hamasu: dosyć tego! Jeśli teraz ich nie powstrzymamy, następna wojna będzie bardziej zabójcza” – powiedział.

Morgan zapytał Yousefa, jaka jest jego odpowiedź dla pro-palestyńskich działaczy, którzy winią Izrael za konflikt.

„Od dzieciństwa słuchałem historii tych, którzy są za Palestyną i tych, którzy posługują się tzw. ‘sprawą Palestyny’. Wcale nie obchodzą ich palestyńskie dzieci i ich przyszłość. Jestem uprawnionym przedstawicielem palestyńskich dzieci. Mówi to dziecko, które jest we mnie!” – odpowiedział.

„Nie chcę, by przyjeżdżał ktoś z Londynu lub z drugiego końca świata i mi mówił, jak wygląda walka palestyńskich dzieci” – powiedział. „Ci zbrodniarze uprowadzili palestyńskie dzieci, uprowadzili palestyńskie społeczeństwo, i każdy, kto staje po ich stronie, bierze udział w ich zbrodni” – stwierdził Yousef.

Yousef powiedział też, że prawdziwi Palestyńczycy nie chcą własnego państwa, które będzie kierowane tylko przez skorumpowanych – relacjonował The Post.

„Nie chcemy państwa palestyńskiego, ja nie chcę państwa palestyńskiego. Palestyńskie dzieci potrzebują edukacji, potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują życia. Tego właśnie potrzebują, nie potrzebują kolejnego, skorumpowanego reżimu arabskiego” – powiedział Yousef w rozmowie z Morganem.

Jak donosiło CBN News w lipcu 2019 roku, brat Yousefa, Suheib, stał się drugim synem Sheihka Yousefa, który uciekł z grupy terrorystycznej i publicznie potępił ją jako „rasistowską organizację terrorystyczną”.

Palestyńczycy przekazali Hamasowi władzę na drodze wyborów w 2007 roku.

„Problem w Gazie polega na tym, że Hamas siłą trzyma się władzy. Gdyby Hamas ustąpił z władzy, nie byłoby problemów” – powiedział w tamtym czasie Suheib.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN