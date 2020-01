Indie: Wolność religijna zagrożona

Nacjonalistyczne ugrupowania hinduistyczne przejmują w Indiach władzę na szczeblu lokalnymi, stanowym i federalnym. Mimo, że Indie oficjalnie są świeckim państwem i najludniejszą demokracją świata, hinduistyczna ideologia wciąż odgrywa dużą rolę, a wprowadzane nowe regulacje przynoszą kolejne zagrożenia dla wolności religijnej w tym kraju.

W co najmniej 10 stanach wprowadzono nowe przepisy, które utrudnią możliwość zmiany wyznania.

Według regulacji prawnych przedstawionych 22 listopada w Uttar Pradesh, każdy, kto zechce zmienić religię musi złożyć oświadczenie przed sędzią najpóźniej miesiąc przed konwersją. Osobom, które zostaną oskarżone o zmuszanie do zmiany wyznania, grozi kara siedmiu lat więzienia. To samo grozi w przypadku zmiany religii w celu zawarcia związku małżeńskiego, możliwe jest również unieważnienie takiego małżeństwa. Oskarżenia o zmuszanie do konwersji były często wysuwane wobec chrześcijan, bez poparcia ich dowodami. Miały one na celu pognębienie wierzących i powstrzymanie rozprzestrzeniania się Ewangelii.

12 grudnia w indyjskim parlamencie uchwalono ustawę, według której osoby pochodzące z sąsiednich krajów, takich jak Pakistan i Bangladesz, mogą zostać obywatelami Indii, jeśli są hindusami, Sikhami lub chrześcijanami. Według raportu amerykańskiej komisji ds. wolności religijnej wprowadzenie tego prawa pozbawia obywatelstwa 1,9 miliona muzułmanów w stanie Assam. Wprowadzenie tych przepisów doprowadziło do masowych protestów w całych Indiach. Niektórzy protestowali przeciwko religijnemu wykluczeniu, a inni przeciwko wzrastającej imigracji.

Wspomniana ustawa nie ogranicza praw chrześcijan w Indiach. Jednak Todd Nettleton z amerykańskiej misji The Voice of the Martys sugeruje, że włączenie religii innych niż hinduizm może być zabiegiem wizerunkowym, mającym pokazać, że posiadanie obywatelstwa jest możliwe nie tylko dla hinduistów. Pozostaje pytanie, czy w przyszłości ograniczenia te nie będą rozszerzone na inne religie. Chrześcijanie na całym świecie są wezwani do modlitwy, ponieważ wolność religijna jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego. Przyznawanie obywatelstwa na podstawie wyznania zaprzecza idei „wolności myśli i religii”.

Módlmy się za chrześcijańskich obywateli Indii, którzy mierzą się z ciągłymi naciskami i fałszywymi oskarżeniami hinduistycznych nacjonalistów. Módlmy się, aby wierzący nie byli sparaliżowani strachem, ale nadal dzielili się przesłaniem miłości Jezusa i wypełniali Wielki Nakaz Misyjny.

Źródła: Mission Network News, USCIRF, AsiaNews, Jagranjosh

za Głos Prześladowanych Chrześcijan